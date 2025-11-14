Εύα Καϊλή: «Με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»

Οι συνθήκες κράτησης και οι απειλές

Πολιτικη
Εύα Καϊλή: «Με κρατούσαν με τα φώτα αναμμένα σε τσουχτερό κρύο» / MEGA
Συνέντευξη μετά από καιρό παραχώρησε η Εύα Καϊλή, μιλώντας για την πολύκροτη υπόθεση Qatargate στην οποία ενεπλάκη, τη σύλληψη αλλά και τη φυλάκισή της. 

Ειδικότερα, η πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φιλοξενήθηκε από γνωστή εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης και μίλησε για όσα βίωσε. Η σύλληψη, οι συνθήκες κράτησης αλλά και οι απειλές σχετικά με την κόρη της ήταν μερικά από όσα περιέγραψε η Εύα Καϊλή. 

Βελγικές αρχές για Qatar Gate: Κανονικά έγιναν οι έρευνες και για την Καϊλή

Εύα Καϊλή: «Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση»

H Εύα Καϊλή στην ιταλική τηλεόραση / AP (Jean-Francois Badias)

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου», είπε αρχικά η πρώην ευρωβουλευτής. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις απειλές που - όπως λέει - δέχθηκε και αφορούσαν την κόρη της. 

Σύζυγος Καϊλή: «Με εκβίασαν για να κατηγορήσω τη Εύα»

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο». 

Εύα Καϊλή: Η εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate

H Εύα Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο / AP 

Εύα Καϊλή: Η εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate

Η -τότε - ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή συνελήφθη από τις βελγικές αρχές στις 9 Δεκέμβρη του 2022 αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος. Με πιο απλά λόγια, η υπόθεση αφορούσε χρηματισμό Ευρωπαίων από το Κατάρ και συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Εύα Καϊλή: Τι κάνει σήμερα - Η νέα ζωή στο Μιλάνο

Η Εύα Καϊλή προφυλακίστηκε και έμεινε στη φυλακή για τέσσερις μήνες. Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι και τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό τον Απρίλιο του 2023, ενώ τον Μάη του ίδιου έτος το βραχιολάκι της αφαιρέθηκε. 

Ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, έχει επίσης τεθεί υπό κράτηση. Το ζευγάρι πέρασε για ένα διάστημα μια σημαντική κρίση στη σχέση του, ωστόσο αποφάσισαν να αφήσουν πίσω όσα τους χώριζαν και παραμένουν μαζί. 

 

