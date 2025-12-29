Προφυλακίστηκε το «δεξί χέρι» του Έντικ στην Ελλάδα

Για τη δολοφονία Ζαμπούνη με 99 σφαίρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 19:29 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
29.12.25 , 19:20 Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες
29.12.25 , 18:41 «Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion
29.12.25 , 18:28 Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
29.12.25 , 18:20 Αποκτά σάρκα και οστά ο φορέας «δεύτερης ευκαιρίας» για τους δανειολήπτες
29.12.25 , 18:12 Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στο σπίτι του Πούτιν!
29.12.25 , 17:47 Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Στις 4/1 η αποκαλύψη των 28 καλλιτεχνών
29.12.25 , 17:40 Προφυλακίστηκε το «δεξί χέρι» του Έντικ στην Ελλάδα
29.12.25 , 17:02 Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
29.12.25 , 16:07 Νέο look για την Άντζυ Σαμίου
29.12.25 , 15:00 Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά
29.12.25 , 14:37 Σύλβα Ακρίτα: Ράκος η Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της
29.12.25 , 14:25 Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
29.12.25 , 13:58 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παπαδόπουλος
Το βίντεο από τη σύλληψη του στενού συνεργάτη του Έντικ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακίστηκε ως κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση το «δεξί χέρι» στη χώρα μας του διαβόητου και φερόμενου ως  επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, Έντικ.  Το ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του αφορούσε στη δολοφονία Ζαμπούνη με 99 σφαίρες.

O κατηγορούμενος συνελήφθη από το ελληνικό FBI, σε μία υπερπολυτελή βίλα στα Καλύβια, όπου πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι που έμενε και τον έπιασαν στον ύπνο. 

Greek Mafia: Χειροπέδες στο «δεξί χέρι» του Έντικ - Βίντεο από τη σύλληψη

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε  ότι είχε άλλοθι και ότι δεν ήταν στο σημείο της δολοφονίας,  αλλά δεν έκαναν δεκτό τον ισχυρισμό του ο ανακριτής και ο  εισαγγελέας, οι οποίοι αποφάσισαν την  προφυλάκισή του. 

 Νέα προθεσμία ζήτησε το «πίτμπουλ» του περιβόητου κακοποιού Έντικ

Εις βάρος του κατηγορούμενου υπάρχει ακόμη μία καταδίκη σε 35 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε δολοφονίες μελών της Greek Mafia.

Άνω Λιόσια: Το «ανοιχτό» συμβόλαιο θανάτου για τον 42χρονο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΤΙΚ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ,
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΖΑΜΠΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top