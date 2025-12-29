Προφυλακίστηκε το «δεξί χέρι» του Έντικ στην Ελλάδα

Προφυλακίστηκε ως κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση το «δεξί χέρι» στη χώρα μας του διαβόητου και φερόμενου ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, Έντικ. Το ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του αφορούσε στη δολοφονία Ζαμπούνη με 99 σφαίρες.

O κατηγορούμενος συνελήφθη από το ελληνικό FBI, σε μία υπερπολυτελή βίλα στα Καλύβια, όπου πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι που έμενε και τον έπιασαν στον ύπνο.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε άλλοθι και ότι δεν ήταν στο σημείο της δολοφονίας, αλλά δεν έκαναν δεκτό τον ισχυρισμό του ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Εις βάρος του κατηγορούμενου υπάρχει ακόμη μία καταδίκη σε 35 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε δολοφονίες μελών της Greek Mafia.