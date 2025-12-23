Greek Mafia: Χειροπέδες στο «δεξί χέρι» του Έντικ - Βίντεο από τη σύλληψη

Μπήκαν στη βίλα του την ώρα που κοιμόταν

Ένας από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς που συμμετείχε σε όλες τις δολοφονίες της Greek Mafia συνελήφθη από το ελληνικό FBI, σε μία υπερπολυτελή βίλα στα Καλύβια. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι που έμενε και τον έπιασαν στον ύπνο. 

Πρόκειται για τον άνθρωπο με τα αρχικά Σ.Δ., 35 ετών, που πυροβόλησε όλα τα βαριά ονόματα της Greek Mafia. Την ώρα που κοιμόταν, πάνοπλοι αστυνομικοί μπήκαν στη βίλα με το χέρι στη σκανδάλη. Έσπασαν την πότα του σπιτιού που νοίκιαζε για 1.700 ευρώ και του πέρασαν χειροπέδες. 

Σύλληψη Greek Mafia

Ο εν λόγω άνδρας άνδρας συμμετείχε σε τέσσερις δολοφονίες της Greek Μafia και σε μια απόπειρα. Θεωρείται το δεξί χέρι του Έντικ, του κακοποιού που κρύβεται μέχρι σήμερα στο Ντουμπάι.

Ο πιστολέρο, σύμφωνα με πληροφορίες της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, είπε στα στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος: «Είχα σκοπό να παραδοθώ. Ήθελα να περάσουν οι γιορτές».

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

