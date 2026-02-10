Μελίνα Νικολαΐδη: Το αστείο βίντεο με την τούρτα γενεθλίων της!

Η Μελίνα Νικολαΐδη είχε τα γενέθλιά της στις 8 Φεβρουαρίου και έγινε 22 ετών.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη το Σαββατοκύριακο ήρθε στην Ελλάδα από το Λονδίνο, όπου σπουδάζει, προκειμένου να περάσει την ημέρα των γενεθλίων της με την οικογένεια και τους φίλους της.

Η Μελίνα το βράδυ του Σαββάτου πήγε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή και μέσα στο καμαρίνι της τραγουδίστριας έσβησε την τούρτα της.

Η ίδια ανέβασε και το βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media δίπλα με τη μητέρα της, η οποία της ευχήθηκε και δημόσια.

Η 22χρονη που είναι πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης ανέβασε νέο βίντεο με ένα trend του Tik Tok σβήνοντας την τούρτα των γενεθλίων της.

«Ποτέ δεν έδειχνα πιο τολμηρή και @@@ γενναία», έγραφε στα αγγλικά η τούρτα της Μελίνας Νικολαΐδη.

Η Μελίνα αφού πήρε το πρώτο της πτυχίο στην υποκριτική στο Λονδίνο συνεχίζει εκεί τις σπουδές της. Παράλληλα όμως, αποφάσισε να ξεκινήσει το πρώτο της επαγγελματικό βήμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με την υποκριτική αλλά με τα προϊόντα ομορφιάς, αφού μαζί με την μητέρα της, Δέσποινα Βανδή άνοιξαν εταιρεία με καλλυντικά!

Η τραγουδίστρια μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media με την κόρη της, έστειλε τις ευχές της για τα 22α γενέθλιά της.

«Τα γενέθλια του μωρού μου σήμερα! Έγινες 22 χρονών! Είναι περασμένες 12, δεν έχεις γεννηθεί ακόμη κανονικά! Πριν 22 χρόνια, δώδεκα η ώρα δεν είχες γεννηθεί! Η αλήθεια είναι ότι όταν γεννήθηκες… Εντάξει, μπορεί να μην ήσουν από τα πιο όμορφα μωρά, για μένα ήσουν το πιο όμορφο μωρό.

Σημασία έχει ότι γίνεσαι 22 σήμερα και είσαι ένας πανέμορφος άνθρωπος, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για μένα η εσωτερική ομορφιά είναι αυτή που μετράει στον άνθρωπο… Παιδί μου, το γλυκάκι μου…», είπε η Δέσποινα Βανδή.