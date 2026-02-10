Πρώην αρχηγός της αστυνομίας «καίει» τον Τραμπ για τον Επστάιν

Ένας πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο οποίος ερεύνησε τον Τζέφρι Επστάιν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, δήλωσε στο FBI ότι είχε λάβει ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την εποχή, ο οποίος του είπε «δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι γνωρίζουν ότι το κάνει αυτό».



Η κατάθεση αυτή δόθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας στο FBI, το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η αποκάλυψη αυτή προκαλεί διάφορα ερωτήματα καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Επστάιν.

