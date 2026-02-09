Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό

Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό

Η Μαρία Αντωνά είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της πριν λίγες μέρες στο ίδιο μαγαζί - Πώς σχολίασε τη στάση του συντρόφου της στην εκπομπή "Σαββατοκύριακο Παρέα"

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό κατά τη βραδινή τους έξοδο στο NOX.

Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ήταν προσκεκλημένοι του Άγγελου Κοταρίδη για τα γενέθλιά του, όπως και πολλά ακόμη γνωστά πρόσωπα.

Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά - Άγγελος Κοταρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά - Άγγελος Κοταρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο παρουσιαστής και η ραδιοφωνική παραγωγός δεν κρύβουν πια τη σχέση τους και το τελευταίο διάστημα είναι άνετοι με τα φλας των φωτογράφων.

Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Οι φήμες για σχέση μεταξύ τους ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024, όποτε είχαν απαθανατιστεί μαζί με γνωστό μαγαζί στη Βουλιαγμένη. 

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: H κοινή τους εμφάνιση στη Βουλιαγμένη

«Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και γνωρίζεις έναν άνθρωπο, σίγουρα είσαι επιφυλακτική στην αρχή, ειδικά όταν είναι κι ένα προβεβλημένο πρόσωπο. Είναι ένα κομμάτι που θέλω να κρατήσω κλειστό για εμένα, γιατί πάνω από όλα σέβομαι τη σχέση αυτή, εμένα αλλά και τον άλλον άνθρωπο. Δεν το κρύβω, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλω να το προστατεύσω. Είμαι πολύ χαρούμενη», είχε πει η Μαρία Αντωνά στο Happy Day, τον Οκτώβριο του 2024. 

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!

Ωστόσο, άρχισαν να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Είναι ταπεινός και ντροπαλός»

Στην παρέα τους ήταν και ο καλός φίλος του Γιώργου Λιάγκα, Σπύρος Λάζαρης με τη σύζυγό του, Ευαγγελία Αραβανή.

 Γιώργος Λιάγκας- Σπύρος Λάζαρης- Μαρία Αντωνά στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Γιώργος Λιάγκας- Σπύρος Λάζαρης- Μαρία Αντωνά στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τα δύο ζευγάρια φαίνεται πως κάνουν παρέα και τους έχουμε ξαναδεί σε βραδινή έξοδο.

Μαρία Αντωνά- Ευαγγελία Αραβανή στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαρία Αντωνά- Ευαγγελία Αραβανή στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ποια γνωστά πρόσωπα παραβρέθηκαν στο πάρτι γενεθλίων του Άγγελου Κοταρίδη 

Πολλά γνωστά πρόσωπα απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στο πάρτι για τα γενέθλια του επιχειρηματία στο NOX. Έλενα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα και Μαρίζα Ρίζου ήταν εκεί. 

Ελένη Φουρέιρα- Αντώνης Ρέμος- Έλενα Παπαρίζου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ελένη Φουρέιρα- Αντώνης Ρέμος- Έλενα Παπαρίζου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Χρήστος Μάστορας- Μαρίζα Ρίζου- Αντώνης Ρέμος- Έλενα Παπαρίζου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Χρήστος Μάστορας- Μαρίζα Ρίζου- Αντώνης Ρέμος- Έλενα Παπαρίζου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Χρήστος Μενιδιάτης φωτογραφήθηκε με τον εορτάζοντα και η Μαρίνα Βερνίκου φάνηκε να απολαμβάνει το μουσικό πρόγραμμα Ρέμου- Μάστορα. 

Χρήστος Μενιδιάτης- Άγγελος Κοταρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Χρήστος Μενιδιάτης- Άγγελος Κοταρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Μαρίνα Βερνίκου στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Μαρίνα Βερνίκου στα γενέθλια του Άγγελου Κοταρίδη/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εκεί ήταν και ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη.

 Ιωάννα Μπούκη- Αντώνης Σρόιτερ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Ιωάννα Μπούκη- Αντώνης Σρόιτερ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

