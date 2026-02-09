Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό κατά τη βραδινή τους έξοδο στο NOX.
Ήταν προσκεκλημένοι του Άγγελου Κοταρίδη για τα γενέθλιά του, όπως και πολλά ακόμη γνωστά πρόσωπα.
Ο παρουσιαστής και η ραδιοφωνική παραγωγός δεν κρύβουν πια τη σχέση τους και το τελευταίο διάστημα είναι άνετοι με τα φλας των φωτογράφων.
Οι φήμες για σχέση μεταξύ τους ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024, όποτε είχαν απαθανατιστεί μαζί με γνωστό μαγαζί στη Βουλιαγμένη.
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: H κοινή τους εμφάνιση στη Βουλιαγμένη
«Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και γνωρίζεις έναν άνθρωπο, σίγουρα είσαι επιφυλακτική στην αρχή, ειδικά όταν είναι κι ένα προβεβλημένο πρόσωπο. Είναι ένα κομμάτι που θέλω να κρατήσω κλειστό για εμένα, γιατί πάνω από όλα σέβομαι τη σχέση αυτή, εμένα αλλά και τον άλλον άνθρωπο. Δεν το κρύβω, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλω να το προστατεύσω. Είμαι πολύ χαρούμενη», είχε πει η Μαρία Αντωνά στο Happy Day, τον Οκτώβριο του 2024.
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
Ωστόσο, άρχισαν να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Είναι ταπεινός και ντροπαλός»
Στην παρέα τους ήταν και ο καλός φίλος του Γιώργου Λιάγκα, Σπύρος Λάζαρης με τη σύζυγό του, Ευαγγελία Αραβανή.
Τα δύο ζευγάρια φαίνεται πως κάνουν παρέα και τους έχουμε ξαναδεί σε βραδινή έξοδο.
Ποια γνωστά πρόσωπα παραβρέθηκαν στο πάρτι γενεθλίων του Άγγελου Κοταρίδη
Πολλά γνωστά πρόσωπα απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στο πάρτι για τα γενέθλια του επιχειρηματία στο NOX. Έλενα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα και Μαρίζα Ρίζου ήταν εκεί.
Ο Χρήστος Μενιδιάτης φωτογραφήθηκε με τον εορτάζοντα και η Μαρίνα Βερνίκου φάνηκε να απολαμβάνει το μουσικό πρόγραμμα Ρέμου- Μάστορα.
Εκεί ήταν και ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη.