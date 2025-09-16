Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!

Πού τους «εντόπισαν» οι φωτογράφοι;

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφία Studio Panoulis
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Λιάγκας κι η Μαρία Αντωνά είναι ζευγάρι εδώ και σχεδόν έναν χρόνο κι όσο περνάει ο καιρός, η σχέση τους «δένει» περισσότερο.

Μαρία Αντωνά: Οι ευχές στον Γιώργο Λιάγκα για την τηλεοπτική του πρεμιέρα

Ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 κι η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων, με τον Γιώργο Λιάγκα να μη διστάζει να διεκδικήσει τη Μαρία Αντωνά.



Οι δυο τους μένουν σχεδόν μαζί και μάλιστα λατρεύουν τις κοινές αποδράσεις είτε στα ελληνικά νησιά είτε στο εξωτερικό.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα στη Μύκονο για το ερωτευμένο ζευγάρι

Το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν την πρώτη συναυλία της Άννας Βίσση, η οποία ήταν αφιερωμένη στο έργο της Ελπίδας.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι ποζάρει μαζί για τους φωτογράφους.



Όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής, η κάμερα της εκπομπής Weekend Live του ΣΚΑΪ τους πλησίασε, όμως εκείνοι δεν είχαν όρεξη για δηλώσεις.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου

Ο Γιώργος Λιάγκας περιορίστηκε να ευχηθεί «καλή επιτυχία» στη νέα του εκπομπή στον ΣΚΑΪ, ενώ η Μαρία Αντωνά, σε ερώτηση για την Κατερίνα Καραβάτου, είπε μόνο: «Ήταν υπέροχη».

Λίγο μετά, το ζευγάρι έφυγε διακριτικά, με τους φωτογράφους να τους ακολουθούν μέχρι την είσοδο τους στο Καλλιμάρμαρο.

Back to Top