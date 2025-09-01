Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα στη Μύκονο για το ερωτευμένο ζευγάρι

Πρώτη φορά εμφανίζονται μαζί δημόσια

Στιγμές από το ταξίδι του Γιώργου Λιάγκας και της Μαρίας Αντωνά στο Παλέρμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από έναν χρόνο σχέσης είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μαζί να περπατούν δημόσια ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.

Το ζευγάρι απαθανάτισε για πρώτη φορά να περπατά μαζί και χαλαρό στα Ματογιάννια κατά την διάρκεια βραδινής εξόδου του ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV.

Έπειτα από την Τήνο, την Κύθνο και το Παλέρμο της Σικελίας, ταξίδεψαν μαζί και στην Μύκονο, όπου απόλαυσαν τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη τους selfie σε βραδινή έξοδο!

Οι δυο τους διασκέδασαν σε γνωστό bar restaurant και στη συνέχεια περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια όπου τους κατέγραψε η κάμερα.

Μάλιστα, η Μαρία Αντωνά χαμογελαστή και ευδιάθετη βλέποντας τον Πέτρο Νάζο με τον οποίο συνεργάζονται στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα» αστειεύτηκε, λέγοντάς του «στην Πάρο σε άφησα, τι κάνεις στην Μύκονο;».

Όσον αφορά στα επαγγελματικά τους, ο Γιώργος Λιάγκας θα συνεχίσει και την νέα σεζόν την παρουσίαση του «Πρωινού», το οποίο θα ξεκινάει μετά τις 09:00. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί για το μέλλον της Μαρίας Αντωνά, η οποία «φλερτάρει» με δύο εκπομπές του Open, αυτή του Θανάση Πάτρα και εκείνη των Κωνσταντάρα-Μαλέσκου.

To ζευγάρι έχει πλέον επιστρέψει στην καθημερινότητά του και μάλιστα, χθες, η Μαρία Αντψωνά ανέβασε μια φωτογραφία της με το ολόσωμο μαγιό της.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα στη Μύκονο για το ερωτευμένο ζευγάρι

Η Μαρία Αντωνά, πρόσφατα είχε μιλήσει δημόσια  στο περιοδικό OK! για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας ότι: 

«Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός. Έχει και εκείνος μια πλευρά που δε βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει».

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
