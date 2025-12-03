Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 14:53 «Στεγνώνουν» Μόρνος - Υλίκη παρά τις βροχές: Σοκαριστικές εικόνες από drone
03.12.25 , 14:51 GNTM: «Οριακά ήταν σαν να πνιγότανε!» - Δείτε το trailer
03.12.25 , 14:45 Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
03.12.25 , 14:38 Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
03.12.25 , 14:15 Ηλεκτροπληξία 8χρονου από φορτιστή ενώ κοιμόταν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»
03.12.25 , 13:54 Καινούργιου: «Με το καλό, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου να πάμε μαζί»
03.12.25 , 13:42 Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη
03.12.25 , 13:25 Σοκοφρέτα Double Choco: Διπλή σοκολάτα ΙΟΝ, διπλή σοκολατένια απόλαυση!
03.12.25 , 13:19 Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
03.12.25 , 13:08 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love σε Ρέμο και Μάστορα!
03.12.25 , 13:03 Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά»
03.12.25 , 12:53 Σακχαρώδης διαβήτης: Αυτά τα ποτά μπορείτε να καταναλώσετε άφοβα!
03.12.25 , 12:42 Χαλάει ο καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές σε 9 περιοχές
03.12.25 , 12:29 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το απόλυτο γλυκό που θα θες να τρως συνέχεια
03.12.25 , 12:25 Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Ηλεκτροπληξία 8χρονου από φορτιστή ενώ κοιμόταν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα στο Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου μίλησε για την επερχόμενη Πανσέληνο στον Αιγόκερω, μια στιγμή που συνδυάζει έντονη επικοινωνιακή ενέργεια και την ανάγκη για αυτοπαρατήρηση.

Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star

Η έγκριτη αστρολόγος τόνισε ότι η Πανσέληνος στον Αιγόκερω, που σχηματίζεται στον άξονα Διδύμων – Αιγόκερου, είναι μια υπερ-κοινωνική και επικοινωνιακή Πανσέληνος. Το μήνυμα της; Μιλήστε!

Μιλήστε για τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας.

Μοιραστείτε προβλήματα και ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν στις σχέσεις σας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Αφήστε αυτά που σας βαραίνουν να βγουν προς τα έξω.

«Η Πανσέληνος λέει ξεκάθαρα: Ό,τι πρέπει να κάνουμε, είναι να μιλήσουμε», τόνισε η Άση, επισημαίνοντας τη σημασία της επικοινωνίας στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή.

Η παγωμένη διάσταση της τελευταίας υπερ-Πανσελήνου

Παρά το κοινωνικό της μήνυμα, η φετινή Πανσέληνος φέρει και μια «παγωμένη» ενέργεια. Σύμφωνα με την Άση είναι η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς και μας καλεί να δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Προτείνει μια ελαφριά αποστασιοποίηση από ό,τι μας αγχώνει ή μας ταλαιπωρεί, δίνοντας προτεραιότητα στη λογική, αντί για το συναίσθημα.

«Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, αλλά χρειάζεται να δούμε κάποια πράγματα πιο ψυχρά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πότε θα κορυφωθεί η Πανσέληνος

Η Πανσέληνος θα είναι ορατή μία μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, δημιουργώντας την κατάλληλη στιγμή για παρατήρηση αλλά και για εσωτερική ενδοσκόπηση.

Η Άση Μπήλιου υποσχέθηκε ότι αύριο θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς αυτή η Πανσέληνος μπορεί να επηρεάσει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά, ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις επόμενες μέρες.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top