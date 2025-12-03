Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;

Σήμερα στο Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου μίλησε για την επερχόμενη Πανσέληνο στον Αιγόκερω, μια στιγμή που συνδυάζει έντονη επικοινωνιακή ενέργεια και την ανάγκη για αυτοπαρατήρηση.

Η έγκριτη αστρολόγος τόνισε ότι η Πανσέληνος στον Αιγόκερω, που σχηματίζεται στον άξονα Διδύμων – Αιγόκερου, είναι μια υπερ-κοινωνική και επικοινωνιακή Πανσέληνος. Το μήνυμα της; Μιλήστε!

Μιλήστε για τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας.

Μοιραστείτε προβλήματα και ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν στις σχέσεις σας.

Αφήστε αυτά που σας βαραίνουν να βγουν προς τα έξω.

«Η Πανσέληνος λέει ξεκάθαρα: Ό,τι πρέπει να κάνουμε, είναι να μιλήσουμε», τόνισε η Άση, επισημαίνοντας τη σημασία της επικοινωνίας στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή.

Η παγωμένη διάσταση της τελευταίας υπερ-Πανσελήνου

Παρά το κοινωνικό της μήνυμα, η φετινή Πανσέληνος φέρει και μια «παγωμένη» ενέργεια. Σύμφωνα με την Άση είναι η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς και μας καλεί να δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία.

Προτείνει μια ελαφριά αποστασιοποίηση από ό,τι μας αγχώνει ή μας ταλαιπωρεί, δίνοντας προτεραιότητα στη λογική, αντί για το συναίσθημα.

«Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, αλλά χρειάζεται να δούμε κάποια πράγματα πιο ψυχρά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πότε θα κορυφωθεί η Πανσέληνος

Η Πανσέληνος θα είναι ορατή μία μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, δημιουργώντας την κατάλληλη στιγμή για παρατήρηση αλλά και για εσωτερική ενδοσκόπηση.

Η Άση Μπήλιου υποσχέθηκε ότι αύριο θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς αυτή η Πανσέληνος μπορεί να επηρεάσει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά, ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις επόμενες μέρες.

