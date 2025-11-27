Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές

Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά

27.11.25 , 16:20 Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Λεωνίδας Τζέκας)
Πρόστιμα έως 5.000€ σε όσους δεν δηλώσουν στο «ελαιοκομικό μητρώο» τις ελιές τους / Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικές αλλαγές για τους ελαιοκαλλιεργητές φέρνει το ισχύον πλαίσιο σχετικά με τη Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς (ΔΣΕ) και το Ελαιοκομικό Μητρώο.

Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά

Παρότι η υποχρεωτικότητα της δήλωσης παρατάθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026, αρκετοί παραγωγοί μπορούν εφόσον το επιθυμούν να προχωρήσουν στη δήλωση ήδη από φέτος.

Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι

Η επίσημη υποχρέωση υποβολής της ΔΣΕ μετατέθηκε για την 1/10/2026, ωστόσο παραγωγοί που έχουν τακτοποιημένο το ελαιοκομικό τους μητρώο και δεν αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, μπορούν ήδη από φέτος να υποβάλουν δήλωση.

Η δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου (ΔΣΕ) γίνεται εδώ με τους κωδικούς του TAXISNET. 

Ελαιοκομικό Μητρώο: Υποχρέωση δήλωσης ακόμη και χωρίς συγκομιδή

Σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι ότι όποιος διαθέτει ελαιόδεντρα, ακόμη κι αν δεν πραγματοποιεί συγκομιδή για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούται να υποβάλει μηδενική ΔΣΕ.

Η υποχρέωση αφορά όλους τους παραγωγούς, ανεξαρτήτως παραγωγής.

Ελιές

Υποχρέωση δήλωσης ακόμη και χωρίς συγκομιδή για όσους έχουν ελιές / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr), με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία:

  • Ο παραγωγός συνδέεται στο gov.gr και επιλέγει την υπηρεσία «Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς».

  • Συμπληρώνει τα στοιχεία του και καταχωρεί τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί.

  • Αναφέρει την ποσότητα ελαιοκάρπου που παρήγαγε και σε ποιο ελαιοτριβείο ή μονάδα μεταποίησης την παρέδωσε.
  • Η δήλωση γίνεται από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους.

Μέσα στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ελαιοπαραγωγού.
  • Η ποικιλία της ελιάς (π.χ. Κορωνέικη, Χαλκιδικής κ.λπ.).
  • Ο δεκατριψήφιος κωδικός «ελαιοτεμαχίου» που αποδίδεται από το Μητρώο.
  • Σε περίπτωση που η παραγωγή προέρχεται από περισσότερα αγροτεμάχια, αναφέρεται η ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα.

Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά

Πρόστιμα και κυρώσεις από 1 Οκτωβρίου 2027 σε όσους δε δηλώσουν τις ελιές τους / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Λεωνίδας Τζέκας)

Ελαιοκομικό μητρώο: Πρόστιμα και κυρώσεις από 1 Οκτωβρίου 2027

Οι κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης δεν εφαρμόζονται άμεσα. Θα αρχίσουν να επιβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου 2027, σύμφωνα με την ΥΑ 77979/21-3-2025 (ΦΕΚ 5744 Β).

Σημαντική εξαίρεση:

Όποιος έχει λιγότερα από 20 ελαιόδεντρα πρέπει να τα δηλώσει στο Μητρώο, αλλά δεν υπόκειται σε πρόστιμα αν δεν το κάνει.

Σύνδεση της ΔΣΕ με το Ελαιοκομικό Μητρώο

Η ΔΣΕ συνδέεται απευθείας με το Ελαιοκομικό Μητρώο, άρα για να υποβληθεί η δήλωση, το μητρώο του παραγωγού πρέπει να είναι ενημερωμένο.

Οι δηλώσεις στο Μητρώο γίνονται μέσω των ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες.

Ωστόσο, πολλές ΔΑΟΚ δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα και αδυνατούν προσωρινά να ενημερώσουν το Μητρώο, παρότι παραλαμβάνουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται στο αρχείο μέχρι να λυθούν τα ζητήματα.

Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται επίσης από τις ΔΑΟΚ.

Ελαιοκομικό μητρώο: Τι ισχύει αυτή τη στιγμή

  • Η δήλωση δεν είναι ακόμη υποχρεωτική, αλλά όποιος θέλει μπορεί να την υποβάλει φέτος.
  • Η ενημέρωση του Ελαιοκομικού Μητρώου παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για τη ΔΣΕ.
  • Οι κυρώσεις μεταφέρονται για το 2027, δίνοντας περιθώριο στους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 |
ΕΛΙΕΣ
 |
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΙΑΣ
