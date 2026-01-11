«Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες - κτηνοτρόφους την Τρίτη

Οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.01.26 , 20:13 «Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους την Τρίτη
11.01.26 , 18:42 Χειροπέδες σε τρεις μοτοσικλετιστές για κόντρες και σούζες
11.01.26 , 18:10 TOYOTA GAZOO Racing: Αλλάζει το όνομά της σε «GAZOO Racing»
11.01.26 , 17:43 Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision»
11.01.26 , 17:40 Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
11.01.26 , 17:34 Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ
11.01.26 , 17:23 Τραμπ προς Κούβα: Κάντε συμφωνία μαζί μας πριν να είναι πολύ αργά
11.01.26 , 17:17 Η Σονάτα του Σεληνόφωτος στο θέατρο Ολυμπία
11.01.26 , 16:42 Το TractioN στην παρουσίαση του ημερολόγιου της Pirelli 2026!
11.01.26 , 16:13 Τι συζητά και τι όχι ενόψει του ραντεβού με τους αγρότες η κυβέρνηση
11.01.26 , 15:56 Τούνη: Στο νοσοκομείο ο γιος της – «Ακύρωσα το πάρτι του, προέχει η υγεία»
11.01.26 , 15:42 Τραγωδία Στην Κολομβία: Συνετρίβη Αεροσκάφος - Έξι Νεκροί
11.01.26 , 15:29 Λάρισα: Νεκρός 55χρονος που κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί
11.01.26 , 14:41 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο γιος της έγινε έξι μηνών – Η τρυφερή ανάρτηση
11.01.26 , 14:13 Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλούσιο είναι το παρασκήνιο για το ραντεβού της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς επί ώρες γίνονται διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τελικά «κλείδωσαν» δύο ραντεβού του πρωθυπουργού με αγρότες και κτηνοτρόφους την Τρίτη.

Ο πρωθυπουργός ήθελε να γίνει ένα ενιαίο ραντεβού με αγρότες και κτηνοτρόφους την Τρίτη. Οι αγρότες, όμως, ζήτησαν δύο χωριστές συναντήσεις - μία για αγρότες και μία για κτηνοτρόφους-μελισσοκόμους-αλιείς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, σήμερα «άναψαν» τα τηλέφωνα μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αγροτών και έχουμε αποτέλεσμα: Η κυβέρνηση δέχεται δύο ραντεβού. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. 

Πάντως, η επιτυχία του ραντεβού δεν είναι εγγυημένη. Η κυβέρνηση μπαίνει στη συζήτηση με τον πήχη χαμηλά, διότι στο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα μπλόκα μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν εύκολα. Όπως έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη, οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση. Από την άλλη και οι αγρότες ετοιμάζουν plan b κλιμάκωσης, αν δεν πάρουν κάτι περισσότερο από τη συζήτηση με τον πρωθυπουργό. 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top