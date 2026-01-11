«Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες - κτηνοτρόφους την Τρίτη

Πλούσιο είναι το παρασκήνιο για το ραντεβού της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς επί ώρες γίνονται διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τελικά «κλείδωσαν» δύο ραντεβού του πρωθυπουργού με αγρότες και κτηνοτρόφους την Τρίτη.

Ο πρωθυπουργός ήθελε να γίνει ένα ενιαίο ραντεβού με αγρότες και κτηνοτρόφους την Τρίτη. Οι αγρότες, όμως, ζήτησαν δύο χωριστές συναντήσεις - μία για αγρότες και μία για κτηνοτρόφους-μελισσοκόμους-αλιείς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, σήμερα «άναψαν» τα τηλέφωνα μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αγροτών και έχουμε αποτέλεσμα: Η κυβέρνηση δέχεται δύο ραντεβού. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Πάντως, η επιτυχία του ραντεβού δεν είναι εγγυημένη. Η κυβέρνηση μπαίνει στη συζήτηση με τον πήχη χαμηλά, διότι στο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα μπλόκα μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν εύκολα. Όπως έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη, οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση. Από την άλλη και οι αγρότες ετοιμάζουν plan b κλιμάκωσης, αν δεν πάρουν κάτι περισσότερο από τη συζήτηση με τον πρωθυπουργό.