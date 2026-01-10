Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

Θετική ήταν η απόφαση των αγροτών για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο, παραμένουν στα μπλόκα μέχρι νεωτέρας.

Ειδικότερα, οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, αποφάσισαν να προσέλθουν σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μαξίμου και να μην πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών απέρριψαν την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στο κέντρο της πρωτεύουσας, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο, σε αυτήν την φάση, δεν θα είχε να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους, περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό και θα κινηθούν ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα ληφθούν αποφάσεις.

Οι αγρότες, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα θέσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους για τον πρωτογενή τομέα, ενώ ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, με «κόκκινη γραμμή» να αποτελεί η επιβίωση τους. Έτσι, αν δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα από τη συνάντηση, θα αντιδράσουν δυναμικά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν να είναι όλα «στο φως» αναφορικά με τη συνάντηση της Τρίτης, ώστε η κοινωνία να έχει πλήρη εικόνα για όλα όσα θα διαμειφθούν στο Μέγαρο Μαξίμου στο κρίσιμο ραντεβού των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου με τον πρωθυπουργό. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δηλώσεις του, ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στον διάλογο με την κυβέρνηση. «Δε φοβόμαστε να κρατηθούν πρακτικά στη συνάντηση και να υπάρχει στη συνέχεια δημοσιοποίησή τους, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι θα έχει συζητηθεί και τι θα έχει ειπωθεί από κάθε πλευρά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρούδας.