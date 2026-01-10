Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες μέχρι νεωτέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 18:43 «Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας
10.01.26 , 18:00 Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα
10.01.26 , 17:55 Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
10.01.26 , 17:31 Σενάριο-έκπληξη που αλλάζει τα δεδομένα για φορ στον Ολυμπιακό!
10.01.26 , 16:59 Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»
10.01.26 , 16:30 Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
10.01.26 , 16:26 Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα
10.01.26 , 16:09 Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
10.01.26 , 16:09 ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ
10.01.26 , 15:54 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Οι αναζητήσεις στο ChatGPT «καίνε» τον ανιψιό
10.01.26 , 15:41 Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!
10.01.26 , 15:15 Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής
10.01.26 , 14:48 Θρήνος για τον νεαρό Στέλιο στην Κρήτη: Πήγε για κυνήγι & έπεσε σε χαράδρα
10.01.26 , 14:44 Ιωάννα Τούνη: «Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου»
10.01.26 , 14:02 Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίαζε 13χρονη & της έδινε ναρκωτικά
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου για την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θετική ήταν η απόφαση των αγροτών για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο, παραμένουν στα μπλόκα μέχρι νεωτέρας.

Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα

Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

Ειδικότερα, οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, αποφάσισαν να προσέλθουν σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μαξίμου και να μην πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών απέρριψαν την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στο κέντρο της πρωτεύουσας, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο, σε αυτήν την φάση, δεν θα είχε να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους, περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό και θα κινηθούν ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα ληφθούν αποφάσεις.

Οι αγρότες, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα θέσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους για τον πρωτογενή τομέα, ενώ ξεκαθάρισαν ότι  η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, με «κόκκινη γραμμή» να αποτελεί η επιβίωση τους. Έτσι, αν δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα από τη συνάντηση, θα αντιδράσουν δυναμικά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν να είναι όλα «στο φως» αναφορικά με τη συνάντηση της Τρίτης, ώστε η κοινωνία να έχει πλήρη εικόνα για όλα όσα θα διαμειφθούν στο Μέγαρο Μαξίμου στο κρίσιμο ραντεβού των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου με τον πρωθυπουργό. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δηλώσεις του, ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στον διάλογο με την κυβέρνηση. «Δε φοβόμαστε να κρατηθούν πρακτικά στη συνάντηση και να υπάρχει στη συνέχεια δημοσιοποίησή τους, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι θα έχει συζητηθεί και τι θα έχει ειπωθεί από κάθε πλευρά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρούδας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top