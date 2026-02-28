Μέση Ανατολή: Τρόμος στο Ντουμπάι μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση

Bίντεο από τη στιγμή που οι βαλλιστικοί πύραυλοι των Ιρανών χτυπούν ξενοδοχεία και γειτονιές στο μέχρι πρότινος απόλυτα ασφαλές Ντουμπάι / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Iσχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Ντουμπάι με μια πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Φωτιά ξέσπασε σε πολυτελές ξενοδοχείο, μετά από αναφορές ότι συντρίμμια έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc — Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026

Οι αρχές στο Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε περιστατικό σε κτίριο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις για περίθαλψη.

Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο - Νέες εκρήξεις στην Ντόχα

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέο κύμα πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, σε απάντηση στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «άρχισαν ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων», μετέδωσε η τηλεόραση επικαλούμενη αυτό το στρατιωτικό σώμα που είναι ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν και πάλι πάνω από το κέντρο της Ντόχα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ιρανικούς πυραύλους να αναχαιτίζονται στον ουρανό πάνω από την παραλιακή οδό της Ντόχα από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Στο Κατάρ βρίσκεται η στρατιωτική βάση του Αλ-Ουντέιντ, η οποία είναι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Μπαχρέιν: Ιρανικά πλήγματα στην πρωτεύουσα, Μανάμα

Στο Μπαχρέιν, ουρανοξύστης και αρκετές κατοικίες αποτέλεσαν στόχο στην πρωτεύουσα Μανάμα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, τη στιγμή που το Ιράν αντεπιτίθεται στην περιοχή του Κόλπου.

«Αρκετές πολυκατοικίες στη Μανάμα αποτέλεσαν στόχο. Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονται στις πληγείσες τοποθεσίες», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Νωρίτερα χτυπήθηκε και η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Ιράν: Σειρά εκρήξεων στην Τεχεράνη

Σειρά εκρήξεων ακούστηκαν στην Τεχεράνη το βράδυ, λίγο πριν από τις 20.00 τοπική ώρα (18.30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου χωρίς να έχει γίνει αμέσως γνωστή η προέλευσή τους.

Η κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδουν επίσης αυτή την πληροφορία χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις επί του παρόντος.

Επιθέσεις στο Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έχει διαπιστώσει «ραδιολογικές επιπτώσεις»

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει διαπιστώσει «ραδιολογικές επιπτώσεις» εξαιτίας των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ή των ιρανικών αντιποίνων σε κράτη του Κόλπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν επλήγησαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια για τον πληθυσμό της περιοχής», αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο ΔΟΑΕ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με χώρες της περιοχής, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για ραδιολογικές επιπτώσεις», υπογραμμίζει.

Σε επιφυλακή η ελληνική ναυτιλία μετά τις πληροφορίες για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τη νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος και κατόπιν διασταυρωμένων πληροφοριών, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Την ίδια στιγμή καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λέμβων (skiffs) στην περιοχή, οι οποίες επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ απηύθυνε σύσταση προς τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.