Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του

Το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, ο Χρίστος Κούγιας πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Ο ίδιος δημοσίευσε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται με τη μητέρα του, Εύη Βατίδου, την αδελφή του, Μάιρα, και τον αείμνηστο πατέρα του. Αρκέστηκε να βάλει ως λεζάντα μερικές καρδιές, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους και να αποτυπώσουν το συναίσθημά του.

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ανέβασε ο Χρίστος Κούγιας για τον έναν χρόνο από το θάνατο του Αλέξη Κούγια

Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από τα παιδιά του, Χρήστο και Μάιρα Κούγια, αλλά και από τους συνεργάτες του στο δικηγορικό γραφείο, επισημαίνεται ότι το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη Νομική, συνεχίζοντας το όνομα του πατέρα τους, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους ποινικολόγους στην Ελλάδα, με εκατοντάδες πολύκροτες υποθέσεις στην καριέρα του.