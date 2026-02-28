Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.02.26 , 17:50 Μαρία Καρυστιανού: Εξηγεί γιατί δεν μίλησε στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
28.02.26 , 17:20 Εύη Βατίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον Αλέξη Κούγια
28.02.26 , 16:47 Πόλεμος Ιράν: Πιθανότατα νεκρός ή τραυματίας ο Χαμενεΐ, λένε ισραηλινά ΜΜΕ
28.02.26 , 16:20 «Καίγεται» η Μέση Ανατολή - 51 νεκροί από επίθεση σε σχολείο του Ιράν
28.02.26 , 16:09 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του
28.02.26 , 16:09 Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο «σημείο μηδέν»
28.02.26 , 15:47 Ομέρ Γιούρτσεβεν: Επίσημο το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό
28.02.26 , 15:35 Γραμμή έκτακτης ανάγκης για τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
28.02.26 , 15:04 Billie Jean: Η πραγματική ιστορία πίσω από το τραγούδι του Michael Jackson
28.02.26 , 14:55 Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη
28.02.26 , 14:49 BMW: Σάρωσε τα βραβεία στην αρχή της χρονιάς
28.02.26 , 14:01 Ιράν: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων - Τι ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες
28.02.26 , 13:53 Κλειστό απόψε το Hotel Ermou - Η ανακοίνωση της Άννας Βίσση
28.02.26 , 13:40 Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του
28.02.26 , 12:22 «Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Εύη Βατίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον Αλέξη Κούγια
Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νιώθω περήφανος για τον μπαμπά μου - Δε θέλω να του μοιάσω σε όλα / Βίντεο Parapolitika TV
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρίστος Κούγιας ανάρτησε οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια.
  • Το ετήσιο μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η τελετή θα είναι ανοικτή για το κοινό, ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του Αλέξη Κούγια.
  • Τα παιδιά του, Χρήστος και Μάιρα, θα συνεχίσουν την νομική καριέρα του πατέρα τους.
  • Ο Αλέξης Κούγιας ήταν διακεκριμένος ποινικολόγος με πολλές γνωστές υποθέσεις.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, ο Χρίστος Κούγιας πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Εύη Βατίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον Αλέξη Κούγια

Ο ίδιος δημοσίευσε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται με τη μητέρα του, Εύη Βατίδου, την αδελφή του, Μάιρα, και τον αείμνηστο πατέρα του. Αρκέστηκε να βάλει ως λεζάντα μερικές καρδιές, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους και να αποτυπώσουν το συναίσθημά του.

Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ανέβασε ο Χρίστος Κούγιας για τον έναν χρόνο από το θάνατο του Αλέξη Κούγια

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ανέβασε ο Χρίστος Κούγιας για τον έναν χρόνο από το θάνατο του Αλέξη Κούγια

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ανέβασε ο Χρίστος Κούγιας για τον έναν χρόνο από το θάνατο του Αλέξη Κούγια

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ανέβασε ο Χρίστος Κούγιας για τον έναν χρόνο από το θάνατο του Αλέξη Κούγια

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ανέβασε ο Χρίστος Κούγιας για τον έναν χρόνο από το θάνατο του Αλέξη Κούγια

Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από τα παιδιά του, Χρήστο και Μάιρα Κούγια, αλλά και από τους συνεργάτες του στο δικηγορικό γραφείο, επισημαίνεται ότι το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη Νομική, συνεχίζοντας το όνομα του πατέρα τους, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους ποινικολόγους στην Ελλάδα, με εκατοντάδες πολύκροτες υποθέσεις στην καριέρα του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top