Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Ο Χρίστος Κούγιας, μέσα από τη νέα του ανάρτηση, ενημέρωσε πως σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η online σελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του Αλέξη Κούγια και τους συνεργάτες του.
Χρίστος Κούγιας: Ραγίζει καρδιές 5 μήνες μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια
«Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα - αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις του», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Instagram ο Χρίστος Κούγιας.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ανακοίνωση, ο γιος του αείμνηστου ποινικολόγου είχε απαγορεύσει την αναπαραγωγή δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική ζωή της οικογένειας και την περιουσιακή του κατάσταση.
«Καθιστούμε σαφές ότι απαγορεύουμε ρητά οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή έκδοση δημοσιευμάτων που αφορούν στην ιδιωτική μας ζωή, στην περιουσιακή μας κατάσταση, καθώς και σε υποθέσεις που δε σχετίζονται με τη λειτουργία του δικηγορικού μας γραφείου ή τη δημόσια/επαγγελματική μας παρουσία», ανέφερε η ανακοίνωση του γιου του Αλέξη Κούγια.