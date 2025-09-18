Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Έξι μήνες μετά τον θάνατό του αείμνηστου ποινικολόγου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 21:19 Στα άδυτα του CERN η Μάρα Ζαχαρέα με την κάμερα του Star
18.09.25 , 21:08 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η total black εμφάνισή της στο 1ο Greek Fashion Festival
18.09.25 , 20:33 Πάτρα: Αποφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό
18.09.25 , 20:31 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων
18.09.25 , 19:51 Σωτήρης Τσαφούλιας: «Προσπάθησε να με αποδομήσει με μετριότατα ελληνικά»
18.09.25 , 19:45 Παύλος Φύσσας: «Μας βύθισαν στα τάρταρα. Θα τον κουβαλήσουμε στους ώμους»
18.09.25 , 19:28 Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2.500 ευρώ: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις
18.09.25 , 19:24 Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή
18.09.25 , 19:15 Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια
18.09.25 , 19:14 Βουλή Αλβανίας: Χάος κατά την ορκωμοσία της… Yπουργού – ρομπότ
18.09.25 , 19:10 Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση στη Νέα Υόρκη
18.09.25 , 18:26 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με το «καλημέρα» για την κλήτευση μαρτύρων
18.09.25 , 18:17 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο
18.09.25 , 17:55 Χατζίδου - Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»
18.09.25 , 17:46 Μεγάλη απεργία στη Γαλλία: Στον δρόμο πάνω από 1.000.000 διαδηλωτές
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια
Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε δηλώσεις της Εύης Βατίδου και του Χρίστου Κούγια στην κάμερα του Happy Day το περασμένο καλοκαίρι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρίστος Κούγιας, μέσα από τη νέα του ανάρτηση, ενημέρωσε πως σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η online σελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του Αλέξη Κούγια και τους συνεργάτες του. 

Χρίστος Κούγιας: Ραγίζει καρδιές 5 μήνες μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια

«Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα - αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις του», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Instagram ο Χρίστος Κούγιας. 

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια για τον πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια για τον πατέρα του, Αλέξη Κούγια /Φωτογραφία Instagram

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ανακοίνωση, ο γιος του αείμνηστου ποινικολόγου είχε απαγορεύσει την αναπαραγωγή δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική ζωή της οικογένειας και την περιουσιακή του κατάσταση. 

Χρίστος Κούγιας: «Ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, είχα φτάσει 160 κιλά»

Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια

«Καθιστούμε σαφές ότι απαγορεύουμε ρητά οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή έκδοση δημοσιευμάτων που αφορούν στην ιδιωτική μας ζωή, στην περιουσιακή μας κατάσταση, καθώς και σε υποθέσεις που δε σχετίζονται με τη λειτουργία του δικηγορικού μας γραφείου ή τη δημόσια/επαγγελματική μας παρουσία», ανέφερε η ανακοίνωση του γιου του Αλέξη Κούγια. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top