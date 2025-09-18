Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Δείτε δηλώσεις της Εύης Βατίδου και του Χρίστου Κούγια στην κάμερα του Happy Day το περασμένο καλοκαίρι

Ο Χρίστος Κούγιας, μέσα από τη νέα του ανάρτηση, ενημέρωσε πως σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η online σελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του Αλέξη Κούγια και τους συνεργάτες του.

«Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα - αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις του», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Instagram ο Χρίστος Κούγιας.

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια για τον πατέρα του, Αλέξη Κούγια /Φωτογραφία Instagram

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ανακοίνωση, ο γιος του αείμνηστου ποινικολόγου είχε απαγορεύσει την αναπαραγωγή δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική ζωή της οικογένειας και την περιουσιακή του κατάσταση.

«Καθιστούμε σαφές ότι απαγορεύουμε ρητά οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή έκδοση δημοσιευμάτων που αφορούν στην ιδιωτική μας ζωή, στην περιουσιακή μας κατάσταση, καθώς και σε υποθέσεις που δε σχετίζονται με τη λειτουργία του δικηγορικού μας γραφείου ή τη δημόσια/επαγγελματική μας παρουσία», ανέφερε η ανακοίνωση του γιου του Αλέξη Κούγια.