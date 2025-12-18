Υποσχέθηκε χριστουγεννιάτικο δώρο στον αγοραστή με την καλύτερη προσφορά!

Χριστουγεννιάτικη νοσταλγία στο Cash Or Trash

Ο Πέτρος ταξίδεψε από την Αλεξανδρούπολη για να παρουσιάσει στο Cash Or Trash μια ολοκληρωμένη και άκρως νοσταλγική συλλογή vintage χριστουγεννιάτικων στολιδιών. Ιδιοκτήτης του παραδοσιακού καφενείου «Το Πέτρινο», ο Πέτρος δηλώνει λάτρης της παράδοσης, της φύσης και της αυθεντικής αισθητικής, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις επιλογές του.

Η συλλογή περιλαμβάνει γυάλινες μπάλες και κορυφές χριστουγεννιάτικου δέντρου, χρονολογούμενες από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Όλα τα αντικείμενα είναι διατηρημένα σε άριστη κατάσταση, φυλαγμένα προσεκτικά στα αυθεντικά τους κουτιά. Οι μπάλες προέρχονται από εργοστάσια της Θεσσαλονίκης, ενώ οι κορυφές είναι πολωνικής κατασκευής, με εντυπωσιακά χρώματα όπως ροζ φούξια, μπλε ρουά, πράσινο και χρυσοκίτρινες αποχρώσεις.

Υποσχέθηκε χριστουγεννιάτικο δώρο στον αγοραστή με την καλύτερη προσφορά!

Όπως εξήγησε ο ίδιος, αγόρασε τα στολίδια από ιδιώτη συλλέκτη πριν από περίπου πέντε χρόνια, με σκοπό να στολίσει το καφενείο του τα Χριστούγεννα. Πλέον, αποφάσισε να τα αποχωριστεί, ελπίζοντας να βρουν νέο σπίτι και να συνεχίσουν να χαρίζουν γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το γεγονός ότι ο Πέτρος έταξε εξαρχής δώρο στους αγοραστές, εφόσον η τιμή έφτανε στο επιθυμητό ποσό, κρατώντας «κρυφό άσο στο μανίκι» και ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον της διαδικασίας. Το δώρο αποκαλύφθηκε στο τέλος της δημοπρασίας και περιλάμβανε τρία επιπλέον κουτιά με χριστουγεννιάτικες κορυφές, προσφορά που ενθουσίασε τους συμμετέχοντες.

Ο εκτιμητής Θάνος χαρακτήρισε τη συλλογή «ολοκληρωμένη», τονίζοντας πως ο αγοραστής μπορεί να στολίσει άμεσα ένα ή και δύο δέντρα. Η αρχική εκτίμηση τοποθετήθηκε στα 300 ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει έως και τα 500, λόγω της σπανιότητας, της κατάστασης και της πληρότητας της συλλογής.

Η δημοπρασία εξελίχθηκε σε ένα απολαυστικό παιχνίδι προσφορών, γεμάτο χιούμορ, νοσταλγία και έντονο ανταγωνισμό – ιδιαίτερα για τις κορυφές, που προκάλεσαν πραγματική «σφαγή» μεταξύ των αγοραστών. Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 50 ευρώ και, μετά από διαδοχικά ανεβάσματα, έφτασαν τελικά στα 320 ευρώ, με τη συμφωνία να «κλειδώνει» μαζί με το έξτρα δώρο.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash Or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
