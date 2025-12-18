Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»

Σαφή και έντονη θέση πήρε η Κατερίνα Καινούργιου σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά τη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», θέλησε να ξεκαθαρίσει τη στάση που κράτησε η ίδια και η ομάδα της, αλλά και να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν το θέμα αρκετά Μέσα Ενημέρωσης.

Η Κατερίνα Καινούργιου υπογράμμισε πως μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του δικηγόρου, στην εκπομπή της δεν ακούστηκε ούτε υπονοήθηκε το παραμικρό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που, όπως εξήγησε, αποτέλεσε και προσωπική της απόφαση.

«Θέλω να το πω ξεκάθαρα στους τηλεθεατές. Σε αυτή την εκπομπή δεν ειπώθηκε τίποτα μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια καταφέρθηκε ανοιχτά κατά του τρόπου που εξελίχθηκε η κάλυψη της υπόθεσης στα media, χαρακτηρίζοντας «φρικτό» όλο αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες.

Όπως τόνισε, είναι απαράδεκτο να «φωτογραφίζονται» δημόσια πρόσωπα, να αφήνονται υπονοούμενα και να δημιουργούνται σενάρια μέσω κουίζ, χωρίς να υπάρχει καμία νομική απόδειξη ή επίσημη εξέλιξη από τη Δικαιοσύνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε λόγο για ένα «media τσίρκο», επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές αμαυρώνουν όχι μόνο τους ίδιους τους ανθρώπους που εμπλέκονται, αλλά και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως μόνο μετά την ανακοίνωση του δικηγόρου του τραγουδιστή επέτρεψε να προβληθεί το θέμα στην εκπομπή της, αναλαμβάνοντας η ίδια πλήρως την ευθύνη αυτής της απόφασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δύσκολη περίοδο που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, έχει περάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα. «Είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει έναν Γολγοθά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το να δέχεται επιπλέον πίεση και στοχοποίηση από τα Μέσα, χωρίς να έχει αποδειχθεί κάτι νομικά, είναι ανήθικο και άδικο.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια τόνισε ότι η μόνη αρμόδια αρχή για να αποφασίσει τι έχει συμβεί –αν έχει συμβεί– είναι η Δικαιοσύνη και όχι τα τηλεοπτικά πάνελ ή τα δημοσιεύματα. Η τοποθέτησή της άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τα όρια της δημοσιογραφίας, την ευθύνη των media και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητες υποθέσεις που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.