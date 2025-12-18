Καιρός: Βροχές από Τρίτη - Τετάρτη και χιόνια στα ορεινά- Η πρόγνωση Κολυδά

Ο καιρός των Χριστουγέννων αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα, καθώς συνδέεται άμεσα με το εορταστικό κλίμα, τις μετακινήσεις και τις προσδοκίες για μια χειμωνιάτικη εικόνα.

Λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο διάστημα, τα προγνωστικά μοντέλα αρχίζουν σταδιακά να συγκλίνουν, επιτρέποντας μια πρώτη, πιο αξιόπιστη αποτύπωση των καιρικών συνθηκών που ενδέχεται να επικρατήσουν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Αν και η γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία δείχνει να «κλειδώνει», οι λεπτομέρειες που αφορούν την ένταση των φαινομένων, τη γεωγραφική τους κατανομή και το ενδεχόμενο χειμωνιάτικων εκπλήξεων παραμένουν ανοιχτές και απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα μιας πιο χειμερινής διάθεσης, δημιουργώντας προσδοκίες αλλά και εύλογα ερωτήματα για το αν τα φετινά Χριστούγεννα θα συνοδευτούν από βροχές, χιόνια ή απλώς από μια ψυχρή, εορταστική ατμόσφαιρα.

Καιρός: Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«✨ΑΧΝΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

✅ Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία. Παρά ταύτα, οι λεπτομέρειες που καθορίζουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων εξακολουθούν να παρακολουθούνται με προσοχή και οι εκτιμήσεις μας θα επανεκτιμώνται μέρα με τη μέρα, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

✅ Το πρόσκαιρο πέρασμα της διαταραχής από Τρίτη προς Τετάρτη αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές και να αφήσει λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα και ικανοποιώντας όσους αναζητούν έστω και συμβολικά μια «άσπρη μέρα» στην καρδιά του Δεκεμβρίου».