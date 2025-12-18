Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη που θα συμβεί στις 20/12/25 θέλει τόλμη, ξεκάθαρη σκέψη αλλά και προσεκτικά βήματα.

Κάποια ζώδια, σύμφωνα με τα όσα είπε η Άση Μπήλιου στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star πρέπει να προσέξουνε περισσότερο από κάποια άλλα.

Η Νέα αυτή Σελήνη που είναι και η τελευταία αυτής της χρονιάς που φεύγει, είναι σε ένα ζώδιο που είναι πραγματικά η χαρά της ζωής όταν δεν το πολιορκούν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας ταυτόχρονα.

Θα επηρεάζει πιο πολύ τα πιο μεταβλητά ζώδια και είναι μία Σελήνη που λειτουργεί ως Πανσέληνος.

Το ζώδιο του Τοξότη συνδέεται σε ό, τι έχει να κάνει με ταξίδια και ο Κρόνος αποτελεί εμπόδιο σε αυτά τα ταξίδια.

