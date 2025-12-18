Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη

Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη που θα συμβεί στις 20/12/25 θέλει τόλμη, ξεκάθαρη σκέψη αλλά και προσεκτικά βήματα. 

Κάποια ζώδια, σύμφωνα με τα όσα είπε η Άση Μπήλιου στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star πρέπει να προσέξουνε περισσότερο από κάποια άλλα.

Αυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν απαιτητικές εξελίξεις

Η Νέα αυτή Σελήνη που είναι και η τελευταία αυτής της χρονιάς που φεύγει, είναι σε ένα ζώδιο που είναι πραγματικά η χαρά της ζωής όταν δεν το πολιορκούν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας ταυτόχρονα. 

Θα επηρεάζει πιο πολύ τα πιο μεταβλητά ζώδια και είναι μία Σελήνη που λειτουργεί ως Πανσέληνος. 

Το ζώδιο του Τοξότη συνδέεται σε ό, τι έχει να κάνει με ταξίδια και ο Κρόνος αποτελεί εμπόδιο σε αυτά τα ταξίδια.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
