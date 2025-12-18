Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ

Στο νοσοκομείο της Χαλκίδας μετέβη τις προηγούμενες ημέρες ο Γιώργος Καρτελιάς, έπειτα από συμπτώματα οξέος εμφράγματος που εμφάνισε, ενώ βρισκόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό που διευθύνει στην ευβοϊκή πρωτεύουσα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Καρτελιά

Όλα ξεκίνησαν στις 22 Νοεμβρίου, όταν ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής, όπως περιέγραψε στους γιατρούς που τον ανέλαβαν, ένιωσε έναν ισχυρό πόνο στο στήθος, μούδιασμα στο χέρι κι έντονη εφίδρωση, ενδείξεις που τον θορύβησαν και τον οδήγησαν να ζητήσει άμεσα βοήθεια στο νοσοκομείο της πόλης.

Ο Γιώργος Καρτελιάς παρέμεινε έξι ημέρες στη ΜΕΘ και συνολικά 15 ημέρες στο νοσοκομείο, παίρνοντας εξιτήριο στις 4 Δεκεμβρίου.

Σήμερα, ο Γιώργος Καρτελιάς είναι πολύ καλύτερα στη υγεία του και μάλιστα μίλησε για την περιπέτειά του στην εκπομπή Super Κατερίνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δίνουμε βάση σε οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα αισθανθούμε.

«Ήμουν μόνος μου στο γραφείο, δούλευα και ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο στήθος, ένιωσα ότι ήταν μυικό ή κάτι στην καρδιά. Μετά ένιωσα ένα μούδιασμα στο χέρι και ξαφνικά ίδρωσα. Πήγα σπίτι και είπα στη γυναίκα μου "μάλλον περνάω έμφραγμα, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο". Το πρόλαβα. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου καθόλου, συνομιλούσα με τις νοσοκόμες και μάλιστα το είχα πάρει λίγο στο “ψιλό”. Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ειδικά σε περίεργους και δυνατούς πόνους», τόνισε μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου.