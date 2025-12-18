Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ

«Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 15:31 Μαρία Γεωργιάδου: Σχολίασε το διαζύγιό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου
18.12.25 , 15:25 Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ο Γιώργος Μαζωνάκης - Κατονόμασε επιχειρηματία
18.12.25 , 15:15 Φάρμα: Με νέο hair look o Λευτέρης- «Ο Δημήτρης με κέρδισε. Άξιζε τη νίκη»
18.12.25 , 15:03 Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
18.12.25 , 14:42 Μαζωνάκης: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατήγγειλε - Η μήνυσή του
18.12.25 , 14:27 «Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή», αποκάλυψε η Ελένη Κοκκίδου
18.12.25 , 14:14 Άφαντος ο Παππάς: Πληροφορίες ότι βρίσκεται στην Αθήνα
18.12.25 , 13:52 Επίδομα παιδιού: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά 6 δόσεις
18.12.25 , 13:42 Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ
18.12.25 , 13:36 Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
18.12.25 , 13:19 Για πρώτη φορά στο Cash Or Trash ακούγεται ο ήχος των κρυστάλλων Swarovski!
18.12.25 , 13:15 Νίκος Κουρής: «Όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα»
18.12.25 , 13:04 Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά Πέντε»
18.12.25 , 12:44 Κορινθίου: «Πού γράφτηκε ότι παντρεύομαι; Δε γνωρίζω κάτι»
18.12.25 , 12:35 Κωνσταντάρας: «Φέτος θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον πατέρα μου»
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Μαζωνάκης: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατήγγειλε - Η μήνυσή του
Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο της Χαλκίδας μετέβη τις προηγούμενες ημέρες ο Γιώργος Καρτελιάς, έπειτα από συμπτώματα οξέος εμφράγματος που εμφάνισε, ενώ βρισκόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό που διευθύνει στην ευβοϊκή πρωτεύουσα. 

Η ανάρτηση του Γιώργου Καρτελιά

Όλα ξεκίνησαν στις 22 Νοεμβρίου, όταν ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής, όπως περιέγραψε στους γιατρούς που τον ανέλαβαν, ένιωσε έναν ισχυρό πόνο στο στήθος, μούδιασμα στο χέρι κι έντονη εφίδρωση, ενδείξεις που τον θορύβησαν και τον οδήγησαν να ζητήσει άμεσα βοήθεια στο νοσοκομείο της πόλης.

Γιώργος Καρτελιάς: «Δεν έχουμε τσακωθεί με την Ελίνα Παπίλα»

Ο Γιώργος Καρτελιάς παρέμεινε έξι ημέρες στη ΜΕΘ και συνολικά 15 ημέρες στο νοσοκομείο, παίρνοντας εξιτήριο στις 4 Δεκεμβρίου.

Σήμερα, ο Γιώργος Καρτελιάς είναι πολύ καλύτερα στη υγεία του και μάλιστα μίλησε για την περιπέτειά του στην εκπομπή Super Κατερίνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δίνουμε βάση σε οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα αισθανθούμε.

Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ

«Ήμουν μόνος μου στο γραφείο, δούλευα και ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο στήθος, ένιωσα ότι ήταν μυικό ή κάτι στην καρδιά. Μετά ένιωσα ένα μούδιασμα στο χέρι και ξαφνικά ίδρωσα. Πήγα σπίτι και είπα στη γυναίκα μου "μάλλον περνάω έμφραγμα, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο". Το πρόλαβα. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου καθόλου, συνομιλούσα με τις νοσοκόμες και μάλιστα το είχα πάρει λίγο στο “ψιλό”. Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ειδικά σε περίεργους και δυνατούς πόνους», τόνισε μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top