Μαζωνάκης: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατήγγειλε - Η μήνυσή του

Τι αναφέρει η μήνυση που κατέθεσε ο 22χρονος τραγουδιστής σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων πέρασε το πρωί της Πέμπτης ο νεαρός τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη.

Πρόκειται για τον 22χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο, ο οποίος συνεργάστηκε την περασμένη σεζόν με τον γνωστό λαϊκό καλλιτέχνη.

Στη μήνυση που κατέθεσε και είδε το «φως» της δημοσιότητας περιγράφει τη γνωριμία τους, την επαγγελματική πρόταση που φέρεται να του έκανε ο κ. Μαζωνάκης, αλλά και τα όσα φέρεται να διαδραματίστηκαν στο καμαρίνι του τραγουδιστή, τα οποία και κατήγγειλε πλέον και επίσημα.

Η επαγγελματική πρόταση και η πρώτη συνάντηση στο καμαρίνι

Σύμφωνα με όα αναφέρει στη μήνυσή του ο 22χρονος, στις 20 Μαρτίου 2025 δέχθηκε τηλεφώνημα από ατζέντη του κ. Μαζωνάκη, με πρόταση να ενταχθεί άμεσα στο σχήμα που, το οποίο θα ξεκινούσε άμεσα εμφανίσεις στην Αθήνα. Όπως σημειώνει, λόγω της έλλειψης χρόνου και της ανάγκης για εργασία, ταξίδεψε αυθημερόν από τη Θεσσαλονίκη στην πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει, όταν έφτασε στο νυχτερινό κέντρο, η πρόβα είχε ήδη ολοκληρωθεί. Αργότερα το ίδιο βράδυ, του ζητήθηκε να μεταβεί στο καμαρίνι του τραγουδιστή, αίτημα που αρχικά τον αιφνιδίασε και τον προβλημάτισε. Παρά τις επιφυλάξεις του, οδηγήθηκε τελικά στον χώρο, όπου έμεινε μόνος μαζί του.

Κατά την παραμονή του εκεί, ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μπροστά του και του πρότεινε να συμμετάσχει, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Η αρχική συζήτηση είχε επαγγελματικό χαρακτήρα, ωστόσο, όπως αναφέρει, σύντομα άλλαξε κατεύθυνση.

Η πίεση και οι υπαινιγμοί με αντάλλαγμα τη θέση στο σχήμα

Σύμφωνα με την καταγγελία του 22χρονου, του ζητήθηκε να επιστρέψει αργότερα στο καμαρίνι, αυτή τη φορά μαζί με τον φίλο του, με τον οποίο είχαν πάει μαζί στο νυχτερινό κέντρο. Μάλιστα, φέρεται να τον απείλησε πως εάν δεν το έκαναν δε θα υπήρχε συνεργασία. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένιωσε έντονη πίεση, καθώς βρισκόταν σε οικονομική αδυναμία και είχε ήδη αποχωρήσει από προηγούμενη δουλειά.

Κατά τη δεύτερη, πολύωρη παραμονή του στο καμαρίνι, υποστηρίζει ότι η συζήτηση άρχισε να επικεντρώνεται σε σεξουαλικά θέματα, με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις και σχόλια που τον έφεραν σε αμηχανία. Όταν προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση, φέρεται να δέχθηκε πιο άμεσες και πιεστικές προσεγγίσεις, συνοδευόμενες από υπονοούμενα για την επαγγελματική του εξέλιξη.

Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι, τη στιγμή που προσπάθησε να αποχωρήσει, υπήρξε ανεπιθύμητη σωματική προσέγγιση, γεγονός που τον έκανε να αισθανθεί φόβο, ταπείνωση και έντονη δυσφορία. Τελικά αποχώρησε μόνος του από το κέντρο, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί καμία προσωπική εμπλοκή.

«Η ως άνω συμπεριφορά με έκανε να αισθανθώ έντονη συναισθηματική πίεση, δυσφορία και ταπείνωση, ωστόσο, δεδομένου ότι είχα συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε να υποστώ την εν λόγω συνάντηση προκειμένου να προσληφθώ στο σχήμα αρκέστηκα στο να δηλώσω ότι θα αποχωρήσω καθώς ήμουν κουρασμένος».

Τότε, ο τραγουδιστής σηκώθηκε από την άλλη άκρη του καναπέ όπου καθόταν, με πλησίασε και φιλώντας με στο λαιμό με ρώτησε “δε θα αγαπηθούμε;”, προτείνοντάς μου παράλληλα για πολλοστή φορά να μεταβώ στην οικία του μαζί με τον φίλο μου.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, κατά τη διάρκεια προβών και εμφανίσεων, υποστηρίζει ότι δεχόταν επανειλημμένα παρεμβάσεις από συνεργάτες του τραγουδιστή, με αιτήματα να επισκέπτεται το καμαρίνι του. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε σταθερά, ζητώντας μάλιστα τη στήριξη συναδέλφων του.

Παράλληλα, αναφέρει ότι λάμβανε μηνύματα μέσω εφαρμογών που διαγράφονταν αυτόματα, με επίμονες προτάσεις για προσωπικές συναντήσεις, τις οποίες απέφευγε συστηματικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η πίεση εντάθηκε όταν του μεταφέρθηκαν έμμεσα παράπονα ότι δεν ήταν «αρκετά συνεργάσιμος», ενώ φέρεται να του ειπώθηκε πως, αν ήθελε να διατηρήσει τη θέση του, όφειλε να δείχνει μεγαλύτερη «διαθεσιμότητα». Το κλίμα αυτό, όπως σημειώνει, του προκάλεσε έντονο άγχος και σωματικά συμπτώματα.

Ακόμα, ο καταγγέλλων περιέγραψε ένα ακόμη περιστατικό στο καμαρίνι, παρουσία τρίτων προσώπων, όπου – σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται – δέχθηκε χυδαία χειρονομία και προσβλητικά σχόλια. Τότε αποχώρησε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, ξεσπώντας σε κλάματα μπροστά σε φίλους του.

Η συνεργασία έληξε πρόωρα, με ακύρωση προγραμματισμένων εμφανίσεων. Όπως ανέφερε, μέχρι και το τέλος δέχθηκε πιέσεις να επιστρέψει στο καμαρίνι του τραγουδιστή, χωρίς να ενδώσει. Η τελευταία επαφή έγινε τηλεφωνικά, με πρόταση που ο ίδιος χαρακτήρισε ευθέως εξευτελιστική, την οποία απέρριψε άμεσα.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά που περιγράφει συνιστά προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του, τελεσθείσα στο πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον φόβου και εξαναγκασμού. Όπως σημειώνει, θεωρεί ότι η θέση ισχύος του τραγουδιστή αξιοποιήθηκε σε βάρος του, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην ψυχική του κατάσταση όσο και στην επαγγελματική του ασφάλεια.