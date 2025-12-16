Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού η επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή Καποδίστριας, με πολλούς celebs να δίνουν το «πάρων».

Ο Αντώνης Μυριαγκός είναι ο «Καποδίστριας» στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι θεατές που παρακολούθησαν σε κατανυκτική ατμόσφαιρα την ταινία αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, επιφύλαξαν στο τέλος ένα θερμό χειροκρότημα, εκφράζοντας τον θαυμασμό και τη συγκίνησή τους.

Τον Ιωάννη Καποδίστρια ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι πως, ο πρωταγωνιστής είναι αδερφός της ηθοποιού Καλλιρόης Μυριαγκού, της γνωστής σε όλους μας «Ματίνας Μανταρινάκη» από το Κωνσταντίνου & Ελένης. Μάλιστα, η ίδια βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας για να καμαρώσει τον αδερφό της.

Η Καλλιρρόη Μυριαγκού με τον Γιάννη Σμαραγδή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με την υποκριτική, η αδερφή μου είναι η ηθοποιός, είναι η Καλλιρρόη Μυριαγκού. Συζητάμε για την δουλειά μας με την αδερφή μου, ανταλλάσσουμε γνώμες. Έχουμε άλλη μία αδερφή που είναι ενδυματολόγος. Όλη μας η οικογένεια είχε ένα καλλιτεχνικό DNA. Τα πρώτα χρόνια ήμουν διστακτικός στην τηλεόραση. Από την μια είσαι τυχερός αν συμμετέχεις σε μια καλή παραγωγή, από την άλλη δεν είναι εύκολο. Θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό», έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Αντώνης Μυριαγκός.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 28 Νοεμβρίου 2025, είχε πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του στο Museum of the Moving Image, στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.