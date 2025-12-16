Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού

Η σχέση του με τη... «Ματίνα Μανταρινάκη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 13:08 Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία για δύο Σάββατα
16.12.25 , 12:55 Η μοναδική καθηγήτρια φωνητικής, Τζούλι Μασσίνο, έρχεται στο Cash or Trash!
16.12.25 , 12:39 Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
16.12.25 , 12:29 Αθηνά Οικονομάκου: «Ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες»
16.12.25 , 12:24 Τσιμτσιλή: H κομψή εμφάνιση με τσαντάκι LV & η φιλία με τον Γιάννη Σμαραγδή
16.12.25 , 12:17 Φάρμα: «Δεν έχω να φοβηθώ κανένα Δημήτρη, κανένα Μάκη, κανένα Τάκη»
16.12.25 , 12:05 Motor Oil-«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Νέος στόχος οι 300.000 δότες μυελού των οστών
16.12.25 , 12:04 Ζερμάτ: Το ελβετικό στολίδι κάτω από το Μάτερχορν
16.12.25 , 12:03 Απαγορευτικός ο καφές και το τσάι μετά το φαγητό - Δείτε για ποιον λόγο
16.12.25 , 11:55 Τρόμαξε με το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ, κατάπιε σακουλάκι με ηρωίνη και πνίγηκε
16.12.25 , 11:43 Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του 70ου επετειακού διαγωνισμού
16.12.25 , 11:40 Mελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού
16.12.25 , 11:24 Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
16.12.25 , 11:13 Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
16.12.25 , 11:12 Φάρμα: Ο Ανδρέας θέλει να αλλάξει τη ζωή του - Τι του ζήτησε η σύζυγός του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Διαμαντή Καραναστάση
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Αντώνης Μυριαγκός στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού η επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή Καποδίστριας, με πολλούς celebs να δίνουν το «πάρων».

Ο Αντώνης Μυριαγκός είναι ο «Καποδίστριας» στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή

Ο Αντώνης Μυριαγκός είναι ο «Καποδίστριας» στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι θεατές που παρακολούθησαν σε κατανυκτική ατμόσφαιρα την ταινία αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, επιφύλαξαν στο τέλος ένα θερμό χειροκρότημα, εκφράζοντας τον θαυμασμό και τη συγκίνησή τους.

Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού

Δείτε όσα είπε η Καλλιρρόη Μυριαγκού στο Breakfast@Star

Τον Ιωάννη Καποδίστρια ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι πως, ο πρωταγωνιστής είναι αδερφός της ηθοποιού Καλλιρόης Μυριαγκού, της γνωστής σε όλους μας «Ματίνας Μανταρινάκη» από το Κωνσταντίνου & Ελένης. Μάλιστα, η ίδια βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας για να καμαρώσει τον αδερφό της.

Η Καλλιρρόη Μυριαγκού με τον Γιάννη Σμαραγδή

Η Καλλιρρόη Μυριαγκού με τον Γιάννη Σμαραγδή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με την υποκριτική, η αδερφή μου είναι η ηθοποιός, είναι η Καλλιρρόη Μυριαγκού. Συζητάμε για την δουλειά μας με την αδερφή μου, ανταλλάσσουμε γνώμες. Έχουμε άλλη μία αδερφή που είναι ενδυματολόγος. Όλη μας η οικογένεια είχε ένα καλλιτεχνικό DNA. Τα πρώτα χρόνια ήμουν διστακτικός στην τηλεόραση. Από την μια είσαι τυχερός αν συμμετέχεις σε μια καλή παραγωγή, από την άλλη δεν είναι εύκολο. Θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό», έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Αντώνης Μυριαγκός.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 28 Νοεμβρίου 2025, είχε πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του στο Museum of the Moving Image, στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ
 |
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑΚΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top