Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία για δύο Σάββατα

Στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Μετρό Θεσσαλονίκης
Μετρό Θεσσαλονίκης
Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθενται το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές το Σάββατο 20 και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Οπαδός του ΠΑΟΚ «χάκαρε» την τηλεματική

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στόχος είναι η διεύρυνση των επιλογών ασφαλούς και αξιόπιστης μετακίνησης στην πόλη τις ημέρες των εορτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ειδικότερα, στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται οι εξής λεωφορειακές γραμμές:

  •  6
  • 14
  • 27
  •  32
  •  58
  •  66

Τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Βλάβη στο μετρό Θεσσαλονίκης - Οι επιβάτες περπάτησαν στο τούνελ!

Το επιχειρησιακό πλάνο των δύο 24ώρων περιλαμβάνει επίσης την πλήρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου θα αξιολογηθεί σε επόμενο στάδιο, βάσει λειτουργικών και ποιοτικών δεδομένων, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής του, με γνώμονα την εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από την καθιέρωση της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα στην Αθήνα.

«Στις 20 και 27 Δεκεμβρίου, κάνουμε πράξη αυτό που είχαμε υποσχεθεί, επεκτείνουμε πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη ένα μέτρο που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στην Αθήνα: την 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σάββατα. Τις ημέρες των γιορτών, όταν η πόλη κινείται αδιάκοπα και οι ανάγκες μετακίνησης αυξάνονται, δίνουμε στους πολίτες μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή μεταφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως σημείωσε ο κ. Κυρανάκης, «η εμπειρία από την Αθήνα μας έχει δείξει ότι η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση, είναι ένα μέτρο που συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, μειώνοντας τα τροχαία τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου, που είναι και οι πιο επικίνδυνες».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό η εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη γίνεται σε πρώτη φάση πιλοτικά, με ξεκάθαρη πρόθεση του υπουργείου να αξιολογηθεί και, με την ολοκλήρωση και της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, να εξεταστεί η μονιμοποίησή της.

