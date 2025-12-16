Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου

Ήπιο θα είναι το καιρικό μοτίβο μέχρι και την Παρασκευή, ωστόσο εντυπωσιακή είναι η αλλαγή που αναμένεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε πως το σκηνικό του καιρού θα είναι ήπιο μέχρι και την Παρασκευή (με ομίχλες όμως και κρύο τη νύχτα και το πρωί), για να ανοίξει στη συνέχεια η πόρτα για τις κακοκαιρίες και να οδηγηθούμε με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες προς τα Χριστούγεννα αλλά και στη συνέχεια προς το τέλος του χρόνου.

Έτσι, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα έχουμε άστατο καιρό, βροχές, και Χριστούγεννα με χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο μετεωρολόγος μάλιστα προειδοποίησε: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα».

Σε άλλη ανάλυση του Weather Phenomena που επικαλείται την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb, αναφέρεται:

Μετά από μία μακρά περίοδο όπου κυριάρχησαν οι ήπιες θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής και η απουσία φαινομένων στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ειδικά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, όπου σε τοπικό επίπεδο ο υδράργυρος κινήθηκε ακόμα και πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τον μήνα που διανύουμε, η σταδιακή υποχώρηση του ισχυρού συστήματος υψηλών πιέσεων τις επόμενες ημέρες που είναι ουσιαστικά και η αιτία των καλών καιρικών συνθηκών, αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού στο τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους, η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από την Κεντρική, την Νότια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αρχίσει να αλλάζει αισθητά λόγω και της σταδιακής αποδυνάμωσης του Αντικυκλώνα πριν από τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου ο καιρός να αποκτήσει πιο χειμερινά χαρακτηριστικά τόσο στην Κεντρική όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό όμως θα συμβάλλει και η ροή των αεροχειμάρρων που θα ευνοήσει ώστε να επικρατήσουν πιο ασταθείς και υγρές καιρικές συνθήκες, με επιστροφή των αξιόλογων βροχών στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν και οι ίδιοι στις αναλύσεις τους, παρά το γεγονός ότι αυτή την στιγμή υπάρχει μία διχογνωμία στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού για την επικράτηση αυτού του σεναρίου, εντούτοις, οι ενδείξεις αφήνουν ανοικτή την πιθανότητα να σχηματιστεί ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων μεταξύ του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού και της Σκανδιναβίας μετά τα Χριστούγεννα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε οι ψυχρότερες αέριες μάζες πολικής προελεύσεως από την Βορειοανατολική Ευρώπη να καταλήξουν μέχρι και την λεκάνη της Μεσογείου, ενώ παράλληλα φαίνεται και η ανάπτυξη ενός ισχυρού βαρομετρικού συστήματος στην Κεντρική Μεσόγειο την ίδια περίοδο, το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει έως και ισχυρές χιονοπτώσεις ακόμα και στα χαμηλότερα υψόμετρα της Κεντρικής, της Νότιας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παρά ταύτα, τονίζουν στις αναλύσεις τους ότι πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται στενά το επόμενο διάστημα, μέχρι να διαπιστωθεί αν όντως θα έχει την δυναμική την οποία δείχνει στα προγνωστικά μοντέλα.