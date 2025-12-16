Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί

Όσα είπε για το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψαν το 2021

Σε κοσμική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη, όπου τη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star.

Η παρουσιάστρια και γνωστή influencer ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο Νίκος Μουτσινάς για την απόκτηση παιδιού στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι! το περασμένο σαββατοκύριακο.

Ο νέος στόχος του Νίκου Μουτσινά: Τι ονειρεύεται να κάνει;

Όπως ανέφερε, ήταν στο πλευρό το διάστημα που εκείνος έψαχνε το συγκεκριμένο θέμα, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει για τον καλό της φίλο.

Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί

«Με τον Νίκο βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή του να αποκτήσει παιδί, αλλά όλα κύλησαν όπως έπρεπε στη ζωή του. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, πραγματικά έχει κλείσει ο κύκλος. Πραγματικά νομίζω πήγαν όλα όπως έπρεπε», δήλωσε η Μαίρη Συνατσάκη. 

Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»

Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Μουτσινάς κι η Μαίρη Συνατσάκη υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης στις αρχές του 2021, το οποίο όμως κράτησε περίπου έναν χρόνο και στη συνέχεια το έληξαν,Το σύμφωνο αυτό έγινε ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία υιοθεσίας, που σκεφτόταν ο παρουσιαστής.

Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί

Δείτε όσα είπε ο Νίκος Μουτσινάς στην εκπομπή του Mega

Τι είπε ο Νίκος Μουτσινάς για την προσωπική του ζωή

Μιλώντας για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια στο μυαλό του η σκέψη να κάνει οικογένεια, ανέφερε στη Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν είμαι στη φάση δημιουργίας οικογένειας, θα το είχα κάνει. Έκλεισε σαν κεφάλαιο. Παρόλο που γύρω στα 4 χρόνια έψαχνα τρόπους για το πώς θα μπορέσω να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια το κράτος δε βοήθησε. Μετά από σκέψεις και μια ανάλυση συνειδητοποίησα ότι αυτό που κυνηγάω δεν εμπεριέχει ελευθερία, είναι η αλήθεια, δυστυχώς, υπάρχει ένας τοίχος γιατί μπροστά σου έχεις το θαύμα.

Συνατσάκη για σύμφωνο συμβίωσης με Μουτσινά: «Ήταν μια τρέλα της στιγμής»

Όταν, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι γι’ αυτό δε μου κάθεται, γιατί κάτι στράβωνε, γιατί το σύστημά μου έλεγε ότι… δεν είναι αυτό που θες, γιατί το κυνηγάς; Όταν το συνειδητοποίησα, το πήρα πολύ ωραία απόφαση, ησύχασε το σύστημά μου… Ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. Αν συνέβαινε, εννοείται πως θα ήμουν στρατιώτης, αλλά θα πήγαινα λίγο κόντρα στο ψυχικό κομμάτι».

ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
