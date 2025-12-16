Ζερμάτ: Το ελβετικό στολίδι κάτω από το Μάτερχορν

Χειμερινές διακοπές στο αλπικό χωριό της Ελβετίας!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 13:08 Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία
16.12.25 , 12:55 Η μοναδική καθηγήτρια φωνητικής, Τζούλι Μασσίνο, έρχεται στο Cash or Trash!
16.12.25 , 12:39 Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
16.12.25 , 12:29 Αθηνά Οικονομάκου: «Ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες»
16.12.25 , 12:24 Τσιμτσιλή: H κομψή εμφάνιση με τσαντάκι LV & η φιλία με τον Γιάννη Σμαραγδή
16.12.25 , 12:17 Φάρμα: «Δεν έχω να φοβηθώ κανένα Δημήτρη, κανένα Μάκη, κανένα Τάκη»
16.12.25 , 12:05 Motor Oil-«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Νέος στόχος οι 300.000 δότες μυελού των οστών
16.12.25 , 12:04 Ζερμάτ: Το ελβετικό στολίδι κάτω από το Μάτερχορν
16.12.25 , 12:03 Απαγορευτικός ο καφές και το τσάι μετά το φαγητό - Δείτε για ποιον λόγο
16.12.25 , 11:55 Τρόμαξε με το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ, κατάπιε σακουλάκι με ηρωίνη και πνίγηκε
16.12.25 , 11:43 Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του 70ου επετειακού διαγωνισμού
16.12.25 , 11:40 Mελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού
16.12.25 , 11:24 Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
16.12.25 , 11:13 Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
16.12.25 , 11:12 Φάρμα: Ο Ανδρέας θέλει να αλλάξει τη ζωή του - Τι του ζήτησε η σύζυγός του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Γάμος βγαλμένος από τα παραμύθια στο Ζερμάτ της Ελβετίας / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ονειρεύστε διακοπές σε έναν χειμερινό προορισμό στο εξωτερικό και θέλετε να ζήσετε τη μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία που θα σας προσφέρει η απόδραση σε μία μαγευτική αλπική τοποθεσία;

Μην το σκέφτεστε άλλο, σας έχουμε την ιδανική πρόταση. Προγραμματίστε ένα ταξίδι στο Ζερμάτ, το παραμυθένιο αλπικό χωριό της Ελβετίας!

Ροβανιέμι τον χειμώνα: Βόρειο Σέλας, Άγιος Βασίλης και top δραστηριότητες

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Culture Trip (@culturetrip)

 

Ταξίδι στο Ζερμάτ: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να βρίσκονται όλοι και πιο κοντά, το Ζερμάτ, το οποίο βρίσκεται στη σκιά του μυθικού όρους Μάτερχορν (4.478 μ.), αποτελεί μια εμπειρία ζωής.

Από όλες τις γωνιές του πανέμορφου αυτού χωριού, έχετε θέα στο βουνό «μύθο» του αλπινισμού, ένα από τα πιο φωτογραφημένα μέρη στον κόσμο!

  • Επισκεφθείτε το Μουσείο Μάτερχορν, το κρυστάλλινο state-of-the-art μέρος όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους πρώτους ορειβάτες που κατέκτησαν το Μάτερχορν

 

 

  • Κάντε μία βόλτα στο παλιό χωριό και θαυμάστε τα παλιά ξύλινα σπίτια που έμεναν κάποτε οι κάτοικοι
  • Περπατήστε δίπλα στον ποταμό Vispa, που «στολίζει» το αλπικό χωριό. Πρόκειται για μία πανέμορφη διαδρομή, στην οποία θα συναντήσετε γραφικά γεφυράκια με υπέροχη θέα

Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων

 

 

  • Δείτε από κοντά την εκκλησία του Αγ. Μαυρίκιου, η οποία χτίστηκε το 1913 πάνω στα ερείπια της προηγούμενης
  • Εάν είστε φαν της πεζοπορίας, τότε θα ευχαριστηθείτε περπάτημα στη φύση, αφού από το Ζερμάτ ξεκινούν πολλές πεζοπορικές διαδρομές
  • Κάντε σπα στα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής και απολαύστε γκουρμέ γεύσεις και ονειρικά κοκτέιλ, με θέα που κόβει την ανάσα

 

 

Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα

Ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ - και όχι μόνο

Ακόμη και εάν δεν είστε λάτρεις του σκι ή του σνόουμπορντ, το χιονοδρομικό κέντρο του Ζερμάτ δίνει άπειρες επιλογές για δραστηριότητες. 

Κλείστε online μία κάρτα για όλα τα λιφτ, για να πετύχετε την καλύτερη προσφορά και ανακαλύψτε το! 

 

 

  • Ανεβαίνοντας στο Klein Matterhorn (πρόκειται για το ψηλότερο λιφτ στον κόσμο στα 3883μ.), επισκεφθείτε το Glacier Palace, το οποίο βρίσκεται 15 μέτρα κάτω από τον παγετώνα. Εκεί θα δείτε γλυπτά στον πάγο, σχισμές στον παγετώνα και ένα παγοδρόμιο, τα οποία δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα!
  • Κάντε μία στάση στο Hennu Stall όπου μετά το μεσημέρι η διασκέδαση παίρνει φωτιά!

 

 

  • Επιπρόσθετα, μπορείτε να ανεβείτε στην κορυφή του Gornergrat με τρένο! Ναι, καλά, διαβάστε. Είναι το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο στον κόσμο που παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Εκεί θα βρείτε το ξενοδοχείο 3100 Kulmhotel Gornergrat, το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα, εστιατόρια, καθώς και ένα αστεροσκοπείο!
  • Τέλος, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Igloo Village. Πρόκειται για ένα πανέμορφο μικρό χωριό που διαθέτει μπαρ, σπα και ξενοδοχεία μέσα σε…ιγκλού!

Πότε να ταξιδέψετε στο Ζερμάτ

Το Ζερμάτ είναι πανέμορφο όλο τον χρόνο. Αν σας ενδιαφέρουν τα χειμερινά σπορ, τότε αναμφίβολα η καλύτερη περίοδος είναι από τα μέσα Ιανουαρίου ως τα μέσα Μαρτίου (αν και σκι εκεί μπορεί κάποιος να κάνει όλο τον χρόνο).

 

 

Εάν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, τότε η ιδανική περίοδος είναι οι μήνες Απρίλιος-Ιούνιος (άνοιξη/αρχές καλοκαιριού) ή Σεπτέμβριος-Οκτώβριος (φθινόπωρο), όπου είναι πιο ήσυχα και θα βρείτε λιγότερο τουρισμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΡΜΑΤ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΕΛΒΕΤΙΑ
 |
ΧΩΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top