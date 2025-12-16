Ζερμάτ: Το ελβετικό στολίδι κάτω από το Μάτερχορν

Ονειρεύστε διακοπές σε έναν χειμερινό προορισμό στο εξωτερικό και θέλετε να ζήσετε τη μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία που θα σας προσφέρει η απόδραση σε μία μαγευτική αλπική τοποθεσία;

Μην το σκέφτεστε άλλο, σας έχουμε την ιδανική πρόταση. Προγραμματίστε ένα ταξίδι στο Ζερμάτ, το παραμυθένιο αλπικό χωριό της Ελβετίας!

Ταξίδι στο Ζερμάτ: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να βρίσκονται όλοι και πιο κοντά, το Ζερμάτ, το οποίο βρίσκεται στη σκιά του μυθικού όρους Μάτερχορν (4.478 μ.), αποτελεί μια εμπειρία ζωής.

Από όλες τις γωνιές του πανέμορφου αυτού χωριού, έχετε θέα στο βουνό «μύθο» του αλπινισμού, ένα από τα πιο φωτογραφημένα μέρη στον κόσμο!

Επισκεφθείτε το Μουσείο Μάτερχορν, το κρυστάλλινο state-of-the-art μέρος όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους πρώτους ορειβάτες που κατέκτησαν το Μάτερχορν

Κάντε μία βόλτα στο παλιό χωριό και θαυμάστε τα παλιά ξύλινα σπίτια που έμεναν κάποτε οι κάτοικοι

Περπατήστε δίπλα στον ποταμό Vispa, που «στολίζει» το αλπικό χωριό. Πρόκειται για μία πανέμορφη διαδρομή, στην οποία θα συναντήσετε γραφικά γεφυράκια με υπέροχη θέα

Δείτε από κοντά την εκκλησία του Αγ. Μαυρίκιου, η οποία χτίστηκε το 1913 πάνω στα ερείπια της προηγούμενης

Εάν είστε φαν της πεζοπορίας, τότε θα ευχαριστηθείτε περπάτημα στη φύση, αφού από το Ζερμάτ ξεκινούν πολλές πεζοπορικές διαδρομές

Κάντε σπα στα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής και απολαύστε γκουρμέ γεύσεις και ονειρικά κοκτέιλ, με θέα που κόβει την ανάσα

Ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ - και όχι μόνο

Ακόμη και εάν δεν είστε λάτρεις του σκι ή του σνόουμπορντ, το χιονοδρομικό κέντρο του Ζερμάτ δίνει άπειρες επιλογές για δραστηριότητες.

Κλείστε online μία κάρτα για όλα τα λιφτ, για να πετύχετε την καλύτερη προσφορά και ανακαλύψτε το!

Ανεβαίνοντας στο Klein Matterhorn (πρόκειται για το ψηλότερο λιφτ στον κόσμο στα 3883μ.), επισκεφθείτε το Glacier Palace, το οποίο βρίσκεται 15 μέτρα κάτω από τον παγετώνα. Εκεί θα δείτε γλυπτά στον πάγο, σχισμές στον παγετώνα και ένα παγοδρόμιο, τα οποία δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα!

Κάντε μία στάση στο Hennu Stall όπου μετά το μεσημέρι η διασκέδαση παίρνει φωτιά!

Επιπρόσθετα, μπορείτε να ανεβείτε στην κορυφή του Gornergrat με τρένο! Ναι, καλά, διαβάστε. Είναι το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο στον κόσμο που παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Εκεί θα βρείτε το ξενοδοχείο 3100 Kulmhotel Gornergrat, το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα, εστιατόρια, καθώς και ένα αστεροσκοπείο!

Τέλος, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Igloo Village. Πρόκειται για ένα πανέμορφο μικρό χωριό που διαθέτει μπαρ, σπα και ξενοδοχεία μέσα σε…ιγκλού!

Πότε να ταξιδέψετε στο Ζερμάτ

Το Ζερμάτ είναι πανέμορφο όλο τον χρόνο. Αν σας ενδιαφέρουν τα χειμερινά σπορ, τότε αναμφίβολα η καλύτερη περίοδος είναι από τα μέσα Ιανουαρίου ως τα μέσα Μαρτίου (αν και σκι εκεί μπορεί κάποιος να κάνει όλο τον χρόνο).

Εάν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, τότε η ιδανική περίοδος είναι οι μήνες Απρίλιος-Ιούνιος (άνοιξη/αρχές καλοκαιριού) ή Σεπτέμβριος-Οκτώβριος (φθινόπωρο), όπου είναι πιο ήσυχα και θα βρείτε λιγότερο τουρισμό.