Ροβανιέμι τον χειμώνα: Βόρειο Σέλας, Άγιος Βασίλης και top δραστηριότητες

Είναι ένας χειμερινός προορισμός του εξωτερικού που κάθε παιδί ονειρεύεται να επισκεφθεί, αλλά και το... κρυφό απωθημένο κάθε μεγάλου που κάποτε ήταν παιδί.

Το Ροβανιέμι, το χωριό του Άγιου Βασίλη, είναι ένα παραμυθένιο μέρος όπου τα χριστούγεννα ζωντανεύουν, με το Βόρειο σέλας, τα έλκηθρα, τους ταράνδους και το χιόνι να συνδέουν μαγικά, μία απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία για όλη την οικογένεια!

Η πρωτεύουσα της Λαπωνίας, είναι μία μικρή πόλη, μια ανάσα από τον Αρκτικό Κύκλο, την οποία διατρέχουν οι ποταμοί Kemijoki και Ounasjoki, ενώ πρόκειται για ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Φινλανδίας.

Το Ροβανιέμι είναι φτιαγμένο κυριολεκτικά για τα Χριστούγεννα, ενώ το «χωριό του Άγιου Βασίλη» είναι από τα κορυφαία αξιοθέατα της περιοχής!

Η πόλη μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα από νωρίς το φθινόπωρο, με πανέμορφα στολισμένες εορταστικές αγορές, καθώς και διάφορες ακόμη ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, μουσικές και μη.

Ταξίδι στο Ροβανιέμι: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Επισκεφθείτε το χωριό του Άγιου Βασίλη, ένα τεράστιο θεματικό πάρκο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ από τον οικισμό. Πρόκειται για μια χριστουγεννιάτικη Disneyland που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους! Δείτε από κοντά το γραφείο και το ταχυδρομείο του αγαπημένου Αγίου και αγοράστε δώρα από τους πάγκους με τις χειροτεχνίες, δοκιμάστε χειροποίητα μπισκότα που έχουν φτιάξει τα ξωτικά και απολαύστε βόλτες με τα έλκηθρα ή τα σνόουμομπιλ

Στα δύο χιλιόμετρα από το χωριό, υπάρχει και το πάρκο του Άγιου Βασίλη, το οποίο βρίσκεται κρυμμένο στη σπηλιά ενός βουνού, όπου εκεί θα βρείτε καρουζέλ, παιδικά εργαστήρια, θέατρο και εστιατόριο

Θαυμάστε την πανέμορφη φύση, από τα παγωμένα ποτάμια, τις χιονισμένες σκεπές και τα χρώματα του Βόρειου Σέλας. Είναι εμπειρίες ζωής που θα θυμάστε για πάντα!

Οργανώστε μία επίσκεψη στο μουσείο Arktikum. Eκεί θα έρθετε σε επαφή με τη χώρίδα και την πανίδα του Αρκτικού κύκλου, ενώ τα διαδραστικά εκθέσματα που φιλοξενούνται εκεί, θα διασκεδάσουν όλη την οικογένεια

Το Βόρειο Σέλας, είναι μία εμπειρία που πρέπει οπωσδήποτε να ζήσετε, εάν στα σχέδιά σας είνναι να ταξιδέψετε στο Ροβανιέμι. Εκτιμάται ότι την εμφάνισή του την κάνει για περίπου 150 βράδια στον ουρανό της Λαπωνίας. Το Ροβανιέμι λόγω της χαμηλής φωτορύπανσής του, είναι το ιδανικό μέρος για να το απολαύσετε. Top spot για να απαθανατήσετε τα χρώματα του Βόρειου Σέλας είναι ο Αρκτικός κήπος, που βρίσκεται πίσω από το μουσείο Arktikum

Απολαύστε παραδοσιακές γεύσεις πάνω σε τραπέζια από πάγο και πιείτε το κοκτέιλ σας σε παγωμένα ποτήρια, κλείνοντας ένα δείπνο στο Ice restaurant του Snow hotel

Επισκεφθείτε τη μοναδική φάρμα ταράνδων Konttaniemen Porotila και δείτε από κοντά τους τετράποδους βοηθούς του Άγιου Βασίλη. Μία, επίσης, αξέχαστη δραστηριότητα είναι να κάνετε μία βόλτα με έλκηθρο, το οποίο σέρνουν τάρανδοι, θαυμάζοντας το πανέμορφο λευκό τοπίο.

Πότε να ταξιδέψετε στο Ροβανιέμι

Για μαγικές γιορτές και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα ιδανική εποχή είναι ο χειμώνας (Δεκέμβριος-Μάρτιος), με τις γιορτές να είναι η πιο δημοφιλής περίοδος, ενώ φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) είναι ιδανικό για να δείτε το Βόρειο Σέλας με λιγότερο κρύο και κόσμο, προτού χιονίσει.