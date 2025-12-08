Ρωσία: Μητέρα έβαλε τον γιο της σε σακούλα και «ρούφηξε» τον αέρα

Σάλο έχει προκαλέσει μια Ρωσίδα blogger, η οποία παραλίγο να κάνει κακό στον γιο της για μια… «πλάκα», όπως είπε η ίδια.

Η Άννα Σαπάρινα, με καταγωγή από το Σαράτοβ, ανέβασε στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να βάζει τον γιο της μέσα σε μια αεροστεγή σακούλα. Στη συνέχεια με την ηλεκτρική σκούπα αφαιρεί τον αέρα, λέγοντας στους ακολούθους της ότι θέλει να προσφέρει στον γιο της μια «ξεχωριστή εμπειρία».

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Το αγοράκι για κάποια δευτερόλεπτα φαίνεται να μην αντιδρά και στη συνέχεια όταν είδε ότι η μητέρα του δε σταματά, άρχισε να φωνάζει έντρομο «μαμά». Εκείνη ακούγεται να γελάει και να λέει: «μπορείς να σταματήσεις εντελώς την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Η ψυχολογική και σωματική κακοποίηση του μικρού παιδιού αλλά και η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσαν σφοδρή οργή στα social media, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν τη γυναίκα ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού της.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι θα εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και θα διερευνήσουν την υπόθεση.

