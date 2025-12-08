Ford Ranger PHEV Platinum: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Δείτε τον πλούσιο εξοπλισμό

Πρώτη Δημοσίευση: 08.12.25, 18:37
Ford Ranger PHEV Platinum: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Η γκάμα του εξηλεκτρισμένου Ranger PHEV επεκτείνεται περιλαμβάνοντας τώρα την έκδοση Platinum, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους πελάτες που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητες του plug-in hybrid οχήματος χωρίς συμβιβασμούς. Το Ranger PHEV διαθέτει επίσης την τεχνολογία BlueCruise  της Ford, εισάγοντας για πρώτη φορά στην κατηγορία των pick-up οχημάτων την δυνατότητα hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο.

Το Ranger PHEV, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αποδίδει μέγιστη ισχύ 281 PS και ροπή έως και 697 Nm 6 – τιμές υψηλότερες από οποιοδήποτε Ranger παραγωγής – προσφέροντας την ίδια στιγμή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km. Η συγκεκριμένη έκδοση διατηρεί στο ακέραιο τις γνώριμες ικανότητες της σειράς Ranger, όπως είναι η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg,  σε συνδυασμό με ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο. Παράλληλα εξοπλίζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης, το οποίο εξασφαλίζει κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου.Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το Ford Ranger με τον ισχυρό και αποδοτικό κινητήρα ντίζελ 3.0L V6, ο οποίος αποδίδει ισχύ 240 PS και ροπή 600 Nm 6 και συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

Ford Ranger PHEV Platinum: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στις προηγμένες τεχνολογίες του μοντέλου συγκαταλέγονται η κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 12 ίντσες, ο διαμορφώσιμος ως προς τις ενδείξεις που απεικονίζει ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,4 ιντσών (τώρα στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις), καθώς και το Trailer Theft Alert, το οποίο ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες του οχήματος μέσω του συνδεδεμένου app της Ford 4 στην περίπτωση που το ρυμουλκούμενο αποσυνδεθεί από τον κοτσαδόρο.

Η εισαγωγή της προηγμένης τεχνολογίας Ford BlueCruise  καθιστά το νέο Ranger PHEV το πρώτο pick-up μοντέλο στην Ευρώπη που προσφέρει την δυνατότητα hands-free οδήγησης, σε συνδυασμό με την εκλεπτυσμένη απόδοση που εξασφαλίζει το προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης της Ford.Με την κυκλοφορία του στη Μεγάλη Βρετανία, το σύστημα BlueCruise της Ford – στάνταρ στο νέο Ranger Platinum PHEV και προαιρετικό στο νέο Ranger Wildtrak PHEV – ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση για χρήση στην Ευρώπη το 2023. Έκτοτε, έχει λάβει έγκριση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές 9, γεγονός που καθιστά το καινοτόμο BlueCruise το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην Ευρώπη.

Ford Ranger PHEV Platinum: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει προβολείς Matrix LED, περιμετρικό σύστημα φωτισμού 360ο, εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων,καθώς και το σύστημα Pro Trailer Backup Assist 3 – όλα στάνταρ στην έκδοση Ranger Platinum. Το σύστημα infotainment και πλοήγησης SYNC της Ford υποστηρίζεται από οθόνη αφής 12 ιντσών σε κατακόρυφη διάταξη, ενώ ένας διαμορφώσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,4 ιντσών διατίθενται πλέον στάνταρ σε όλη τη γκάμα Ranger.

Ford Ranger PHEV Platinum: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η νέα έκδοση Platinum του Ford Ranger PHEV θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία στις αρχές του 2026 με τις πρώτες παραδόσεις να υπολογίζονται στα μέσα της ίδιας χρονιάς.

FORD
 |
FORD RANGER PHEV PLATINUM
 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
