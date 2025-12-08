Θεσσαλονίκη: Τα λόγια του κτηνοτρόφου μέσα από το νοσοκομείο μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Εξιτήριο πήρε ο κ. Κώστας Θεοφίλου, ο κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλονίκη, που νοσηλεύτηκε με συμπτώματα εγκεφαλικού, καθώς κατάρρευσε αποχαιρετώντας το κοπάδι του, τα 450 πρόβατά του, που πρέπει να θανατωθούν λόγω ευλογιάς.

«Είμαι καλά, το πρόλαβα. Δε μουδιάζω πλέον. Υγιέστατος», ήταν τα πρώτα του λόγια μέσα από το δωμάτιο νοσηλείας του πριν πάρει εξιτήριο.

«Τα πρόβατα θα τα δώσουμε, τελική απόφαση. Δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Μετάνιωσα που δεν τα έδωσα από τότε που τα έδωσαν όλοι οι άλλοι. Τα γιάτρεψα και γι’ αυτό με πονάει πάρα πολύ. Είναι για μας πλέον, κάτι πέρα από τις δυνάμεις μας», συμπλήρωσε.

Η σύζυγός του βρίσκεται στο πλευρό του. Το βράδυ του Σαββάτου, έζησε δραματικές στιγμές, όταν είδε ξαφνικά τον σύζυγό της να καταρρέει στο σπίτι τους στο μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης. Όταν ο κ. Κώστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε συμπτώματα εγκεφαλικού και έκριναν ότι πρέπει να νοσηλευθεί.

«Οι γιατροί μας είπαν, δεν πρέπει να ταράζεται και να συγχύζεται. Πέρασε εγκεφαλικό. Πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα. Είναι όλη αυτή η κατάσταση που περνάμε από τις 6 του μήνα», είπε η σύζυγός του στο Star.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το βίντεο με τα δάκρυα του κτηνοτρόφου για το κοπάδι του, που θα θανατωθεί λόγω ευλογιάς, ράγισε καρδιές.

Τα 450 πρόβατα του κτηνοτρόφου ανήκουν σε μια ιστορική φυλή, που κινδυνεύει με εξαφάνιση και θεωρείται η σπανιότερη αυτόχθονη φυλή στη χώρα μας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«Πιστεύω ότι χωρίς τις προσευχές σας ο άντρας μου δεν θα ήταν καλά σήμερα εδώ που είναι δίπλα μου. Νόμιζα ότι η ανθρωπιά είχε χαθεί, αλλά τελικά υπάρχει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας δίνεται δύναμη, μας δίνεται κουράγιο», είπε η σύζυγός του μέσα από το νοσοκομείο.

