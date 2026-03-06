Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!

Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από τη θρυλική Έξοδο του Μεσολογγίου, η ιστορική αυτή στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης τιμάται με σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ που εντάσσονται στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ επιμελημένης κοπής (Proof), αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ σε συσκευασία κάρτας blister και σε ποιότητα τυπώσης λαμπρή, ακυκλοφόρητη καθώς και Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 5€ σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου blister.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr