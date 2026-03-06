Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!

Επετειακή πρωτοβουλία για τα 200 χρόνια από τη Έξοδο του Μεσολογγίου

Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου pexels (Ivan Vi)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκδόθηκαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
  • Τα κέρματα εντάσσονται στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • Περιλαμβάνουν αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, Proof και σε blister συσκευασία.
  • Επίσης, κυκλοφορεί αργυρό συλλεκτικό νόμισμα 5€ σε τριπτύχου εντύπου blister.

Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από τη θρυλική Έξοδο του Μεσολογγίου, η ιστορική αυτή στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης τιμάται με σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ που εντάσσονται στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ επιμελημένης κοπής (Proof), αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ σε συσκευασία κάρτας blister και σε ποιότητα τυπώσης λαμπρή, ακυκλοφόρητη καθώς και Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 5€ σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου blister.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

ΚΕΡΜΑ
 |
ΕΥΡΩ
 |
ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
