Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά

Τι φοβάται η Βουλγαρία και ζήτησε τη βοήθεια της Αθήνας ;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 20:36 Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια
06.03.26 , 20:30 Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»
06.03.26 , 20:06 Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης
06.03.26 , 20:04 Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων
06.03.26 , 20:00 Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά
06.03.26 , 19:48 Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της
06.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;
06.03.26 , 19:26 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
06.03.26 , 19:07 Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της
06.03.26 , 18:57 Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
06.03.26 , 18:30 Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί
06.03.26 , 18:20 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
06.03.26 , 18:05 Skoda: Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο οχήματα το 2025
06.03.26 , 18:02 Τούνη: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn– «Υπάρχει και δεύτερo βίντεο»
06.03.26 , 17:44 Τρία εκατομμύρια από Ολυμπιακό για Νους
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Το ρεπορτάζ του Κώστας Συμεωνίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα αναπτύσσει μία πυροβολαρχία Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο, ενισχύοντας την αντιαεροπορική άμυνα της Βουλγαρίας.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, η οποία ανησυχεί για την εμβέλεια ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.
  • Οι Patriot έχουν εμβέλεια έως 160 χιλιόμετρα και μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλές από τον βορρά μέχρι τον νότο.
  • Η Τουρκία εκφράζει ανησυχία για την ανάπτυξη των Patriot, με τον υπουργό Εξωτερικών Γεραπετρίτη να δηλώνει ότι δεν είναι θέμα συζήτησης.
  • Η ανάπτυξη των δυνάμεων είναι θέμα κυριαρχίας για την Ελλάδα και δεν απαιτεί ενημέρωση προς την Άγκυρα.

Ομπρέλα προστασίας απλώνει η Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, μεταφέρονται μία πυροβολαρχία Patriot και δύο F-16 σε βάσεις της Βόρειας Ελλάδας.  

Κίνηση ματ η αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας από τη Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Συμεωνίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η συστοιχία Patriot θα αναπτυχθεί στο Διδυμότειχο, ενώ τα δύο επιπλέον F-16 βρίσκονται ήδη στη Λήμνο. Η Ελλάδα δημιουργεί ισχυρή «ομπρέλα» προστασίας πάνω και από τα Βαλκάνια. Ενισχύει όχι μόνο την αντιαεροπορική άμυνα της Βουλγαρίας, αλλά και την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη.    

Πύραυλοι Patriot & F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας

«Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και δεν επηρεάζουν κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.  

Τι φοβάται η Βουλγαρία και ζήτησε τη βοήθεια της Αθήνας ;   

«Θεωρητικά ο κίνδυνος υπάρχει γιατί αυτή τη στιγμή, σταθμεύουν σε αεροδρόμια της Βουλγαρίας και αμερικανικά αεροσκάφη», εξήγησε ο αντιστράτηγος ε.α. και διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, Ιπποκράτης Δασκαλάκης.  

 Ασπίδα προστασίας οι Patriot από τον βορρά μέχρι τον νότο 

Η Βουλγαρία είναι μέσα στην εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, καθώς απέχει περίπου 2.100 χιλιόμετρα από το Ιράν.  

Η Βουλγαρία έχει παλιά συστήματα αεράμυνας, ενώ μόλις πριν λίγους μήνες πήρε 8 καινούργια F-16 VIPER, που όμως δεν της φτάνουν.  

Η εμβέλεια των πυραύλων Patriot φτάνει έως και τα 160 χιλιόμετρα και μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τους πυραύλους του Ιράν και στο νότο.  

Οι Patriot στην Κάρπαθο αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας για τη Σούδα, η οποία απέχει από το Ιράν περίπου 2.500 χιλιόμετρα και από το Λίβανο 1.060. Ένα drone μπορεί να κάνει πάνω από 2 ώρες για να φτάσει, για παράδειγμα, στην Κρήτη. Ένας πύραυλος είναι πολύ πιο γρήγορος, αλλά και πάλι οι Patriot θα τον σταματήσουν.   

Nέα στοχοποίηση του Νίκου Δένδια από τους Τούρκους  

 Την ίδια ώρα, οι  Τούρκοι στοχοποιούν και πάλι τον Νίκο Δένδια, ενοχλημένοι από τη μετακίνηση των Patriot στην Κάρπαθο. 

 Μετά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σειρά πήρε σήμερα ο τουρκικός Τύπος.     

 «Ο Δένδιας ανακοίνωσε πως εγκατέστησε Patriot στην Κάρπαθο», έγραψε η Χουριέτ.  «Μην παίζεις με τη φωτιά Νίκο», ανέφερε η Σαμπάχ.  

Γεραπετρίτης για Patriot στην Κάρπαθο: «Δεν είναι θέμα συζήτησης με την Άγκυρα» 

Η Αθήνα δεν ενημέρωσε την Άγκυρα για την Κάρπαθο, υποστήριξε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.      

 «Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων είναι ένα ζήτημα που αφορά την κυριαρχία της χώρας, είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν τίθεται προς συζήτηση, ούτε καν προς ενημέρωση», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.  

 Πάντως, όπως ενημέρωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας πρέσβης στην Τουρκία Θεόδωρος Μπιζάκης επισκέφθηκε τον υφυπουργό εξωτερικών της Τουρκίας Οζέλ με τον οποίο συζήτησε τις περιφερειακές εξελίξεις και διμερή θέματα.    

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PATRIOT
 |
F-16
 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
 |
ΛΗΜΝΟΣ
 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top