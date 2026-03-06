Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά

Ομπρέλα προστασίας απλώνει η Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, μεταφέρονται μία πυροβολαρχία Patriot και δύο F-16 σε βάσεις της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Συμεωνίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η συστοιχία Patriot θα αναπτυχθεί στο Διδυμότειχο, ενώ τα δύο επιπλέον F-16 βρίσκονται ήδη στη Λήμνο. Η Ελλάδα δημιουργεί ισχυρή «ομπρέλα» προστασίας πάνω και από τα Βαλκάνια. Ενισχύει όχι μόνο την αντιαεροπορική άμυνα της Βουλγαρίας, αλλά και την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη.

«Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και δεν επηρεάζουν κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Τι φοβάται η Βουλγαρία και ζήτησε τη βοήθεια της Αθήνας ;

«Θεωρητικά ο κίνδυνος υπάρχει γιατί αυτή τη στιγμή, σταθμεύουν σε αεροδρόμια της Βουλγαρίας και αμερικανικά αεροσκάφη», εξήγησε ο αντιστράτηγος ε.α. και διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, Ιπποκράτης Δασκαλάκης.

Ασπίδα προστασίας οι Patriot από τον βορρά μέχρι τον νότο

Η Βουλγαρία είναι μέσα στην εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, καθώς απέχει περίπου 2.100 χιλιόμετρα από το Ιράν.

Η Βουλγαρία έχει παλιά συστήματα αεράμυνας, ενώ μόλις πριν λίγους μήνες πήρε 8 καινούργια F-16 VIPER, που όμως δεν της φτάνουν.

Η εμβέλεια των πυραύλων Patriot φτάνει έως και τα 160 χιλιόμετρα και μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τους πυραύλους του Ιράν και στο νότο.

Οι Patriot στην Κάρπαθο αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας για τη Σούδα, η οποία απέχει από το Ιράν περίπου 2.500 χιλιόμετρα και από το Λίβανο 1.060. Ένα drone μπορεί να κάνει πάνω από 2 ώρες για να φτάσει, για παράδειγμα, στην Κρήτη. Ένας πύραυλος είναι πολύ πιο γρήγορος, αλλά και πάλι οι Patriot θα τον σταματήσουν.

Nέα στοχοποίηση του Νίκου Δένδια από τους Τούρκους

Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι στοχοποιούν και πάλι τον Νίκο Δένδια, ενοχλημένοι από τη μετακίνηση των Patriot στην Κάρπαθο.

Μετά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σειρά πήρε σήμερα ο τουρκικός Τύπος.

«Ο Δένδιας ανακοίνωσε πως εγκατέστησε Patriot στην Κάρπαθο», έγραψε η Χουριέτ. «Μην παίζεις με τη φωτιά Νίκο», ανέφερε η Σαμπάχ.

Γεραπετρίτης για Patriot στην Κάρπαθο: «Δεν είναι θέμα συζήτησης με την Άγκυρα»

Η Αθήνα δεν ενημέρωσε την Άγκυρα για την Κάρπαθο, υποστήριξε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

«Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων είναι ένα ζήτημα που αφορά την κυριαρχία της χώρας, είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν τίθεται προς συζήτηση, ούτε καν προς ενημέρωση», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πάντως, όπως ενημέρωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας πρέσβης στην Τουρκία Θεόδωρος Μπιζάκης επισκέφθηκε τον υφυπουργό εξωτερικών της Τουρκίας Οζέλ με τον οποίο συζήτησε τις περιφερειακές εξελίξεις και διμερή θέματα.

