Πύραυλοι Patriot & F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας

Τι δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Sean Murphy)
Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα μετά από αίτημα της Βουλγαρίας θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα μεταφέρει πυροβολαρχία Patriot στη βόρεια Ελλάδα για την αντιβαλλιστική κάλυψη της Βουλγαρίας.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της βουλγαρικής πλευράς.
  • Δύο F-16 θα μετασταθμεύσουν σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας για επιπλέον κάλυψη στη Βουλγαρία.
  • Δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας θα αποσταλούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η Ελλάδα διαβεβαίωσε ότι η αντιβαλλιστική προστασία της δεν επηρεάζεται.

Έπειτα από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, εντός των επόμενων ωρών ελληνική πυροβολαρχία Patriot θα μεταφερθεί στη βόρεια Ελλάδα για την βαλλιστική κάλυψη της Βουλγαρίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη νέα επικοινωνία με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας».

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αθήνα-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας

«Συγκεκριμένα», συνέχισε ο κ. Δένδιας, «μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας».

«Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια», επισήμανε.

Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα

«Θέλω να καταστήσω σαφές», τόνισε, «ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας - μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν επηρεάζεται κατ' ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας».

«Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

