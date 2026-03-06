Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»

Το Breakfast@star συνάντησε την παρουσιάστρια στο αεροδρόμιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 11:48 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster
06.03.26 , 11:29 Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
06.03.26 , 10:51 Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
06.03.26 , 10:41 Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα στον Χαμενεΐ
06.03.26 , 10:33 Έρχεται το νέο Dacia STRIKER
06.03.26 , 10:22 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πώς έκανε το ανοιξιάτικο athleisure look άκρως θηλυκό
06.03.26 , 10:11 Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Άνοιξε η βάση
06.03.26 , 10:08 Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
06.03.26 , 10:07 Eurovision 2026: «Σαρωτικός» ο Akylas στο Σαν Μαρίνο
06.03.26 , 10:01 Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»
06.03.26 , 09:36 Κωνσταντάρας: «Δε βλέπω πώς θα μπορούσα να συνυπάρξω ξανά με την Τσολάκη»
06.03.26 , 09:28 Σαμπαλένκα: Πρόταση γάμου με δαχτυλίδι 750.000 δολαρίων
06.03.26 , 09:27 Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις
06.03.26 , 09:21 Λεμπιδάκης: Η Τσολάκη δεν μπορεί να χαίρεται με την αποτυχία της Καραβάτου
06.03.26 , 09:21 Ελληνοαμερικανός έκανε αγωγή στο Gemini για την αυτοκτονία του γιου του
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Καισαριανή: Η στιγμή που οι Γερμανοί εκτελούν τους 200 αγωνιστές
Κηδεία Γάτσιου: Πλήθος επωνύμων στο «τελευταίο αντίο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όλα όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο για τη φημολογούμενη τηλεοπτική της επιστροφή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη συζητείται έντονα για πιθανή επιστροφή στην τηλεόραση.
  • Απάντησε με χιούμορ σε δημοσιογράφο, διατηρώντας χαμηλούς τόνους για την επιστροφή της.
  • Φήμες την θέλουν κοντά σε συμφωνία με τον ANT1, που επιθυμεί την επιστροφή της.
  • Η παρουσία της Μενεγάκη προκαλεί συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης και τα social media.
  • Η επιθυμία των τηλεοπτικών στελεχών για την επιστροφή της είναι έντονη.

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την Ελένη Μενεγάκη και την ενδεχόμενη επιστροφή της στην τηλεόραση, με τα φαν της να περιμένουν με αγωνία νέα σχετικά με τη δημοφιλή παρουσιάστρια.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την «ωραία Ελένη» στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τη ρώτησε για τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»

Ελένη Μενεγάκη: Η συνάντηση στο αεροδρόμιο και οι φήμες για τηλεοπτική επιστροφή

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε λαμπερή και ευδιάθετη, απαντώντας με χιούμορ και χαμόγελο, απευθυνόμενη στη δημοσιογράφο της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star: «Καλημέρα σας! Είμαι πολύ καλά. Εσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση; Σε βλέπω γιατί είσαι μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».

Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»

Η μικρή αυτή στιχομυθία με τη δημοσιογράφο προκάλεσε χαμόγελα και απέδειξε για ακόμη μια φορά το ζεστό ύφος της Ελένης Μενεγάκη, που εξακολουθεί να κερδίζει τον σεβασμό και την αγάπη του κοινού της.

 

Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Παρά τις φήμες για επιστροφή, η ίδια διατήρησε χαμηλούς τόνους και δεν έδωσε σαφή στοιχεία σχετικά με το αν και πότε θα την ξαναδούμε στις τηλεοπτικές μας οθόνες. 

Ωστόσο, κάθε εμφάνιση της παρουσιάστριας γίνεται αμέσως αντικείμενο συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Πολλοί αναρωτιούνται για τα επόμενα τηλεοπτικά της βήματα.

Όσο η Ελένη Μενεγάκη παραμένει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, οι συζητήσεις για την επιστροφή της συνεχίζονται.

Η Ελένη Μενεγάκη κοντά στην επιστροφή της – Ο ANT1… τη θέλει πίσω!

Το τηλεοπτικό σκηνικό «βράζει» με φήμες για την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, και όπως φαίνεται, τα πηγαδάκια της TV δε σταματούν να συζητούν για το πότε και πού θα την ξαναδούμε. Οι φήμες θέλουν την παρουσιάστρια να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ANT1, ενώ η επιθυμία των τηλεοπτικών στελεχών να την φέρουν ξανά στην οθόνη είναι έντονη.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κούτρας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα: «Την Ελένη Μενεγάκη είναι κοντά στο να επιστρέψει. Είναι πολύ κοντά στον ANT1, παιδιά. Το τι γίνεται με την Ελένη δεν το μαθαίνεις εύκολα, αλλά ότι από τον ANT1 πετάνε τη σκούφια τους να έχουν την Ελένη Μενεγάκη πίσω και για την τιμή των όπλων θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουν πολλοί για να το καταφέρουν».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top