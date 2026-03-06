Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»

Όλα όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο για τη φημολογούμενη τηλεοπτική της επιστροφή

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την Ελένη Μενεγάκη και την ενδεχόμενη επιστροφή της στην τηλεόραση, με τα φαν της να περιμένουν με αγωνία νέα σχετικά με τη δημοφιλή παρουσιάστρια.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την «ωραία Ελένη» στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τη ρώτησε για τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε λαμπερή και ευδιάθετη, απαντώντας με χιούμορ και χαμόγελο, απευθυνόμενη στη δημοσιογράφο της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star: «Καλημέρα σας! Είμαι πολύ καλά. Εσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση; Σε βλέπω γιατί είσαι μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».

Η μικρή αυτή στιχομυθία με τη δημοσιογράφο προκάλεσε χαμόγελα και απέδειξε για ακόμη μια φορά το ζεστό ύφος της Ελένης Μενεγάκη, που εξακολουθεί να κερδίζει τον σεβασμό και την αγάπη του κοινού της.

Παρά τις φήμες για επιστροφή, η ίδια διατήρησε χαμηλούς τόνους και δεν έδωσε σαφή στοιχεία σχετικά με το αν και πότε θα την ξαναδούμε στις τηλεοπτικές μας οθόνες.

Ωστόσο, κάθε εμφάνιση της παρουσιάστριας γίνεται αμέσως αντικείμενο συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Πολλοί αναρωτιούνται για τα επόμενα τηλεοπτικά της βήματα.

Όσο η Ελένη Μενεγάκη παραμένει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, οι συζητήσεις για την επιστροφή της συνεχίζονται.

Η Ελένη Μενεγάκη κοντά στην επιστροφή της – Ο ANT1… τη θέλει πίσω!

Το τηλεοπτικό σκηνικό «βράζει» με φήμες για την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, και όπως φαίνεται, τα πηγαδάκια της TV δε σταματούν να συζητούν για το πότε και πού θα την ξαναδούμε. Οι φήμες θέλουν την παρουσιάστρια να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ANT1, ενώ η επιθυμία των τηλεοπτικών στελεχών να την φέρουν ξανά στην οθόνη είναι έντονη.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κούτρας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα: «Την Ελένη Μενεγάκη είναι κοντά στο να επιστρέψει. Είναι πολύ κοντά στον ANT1, παιδιά. Το τι γίνεται με την Ελένη δεν το μαθαίνεις εύκολα, αλλά ότι από τον ANT1 πετάνε τη σκούφια τους να έχουν την Ελένη Μενεγάκη πίσω και για την τιμή των όπλων θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουν πολλοί για να το καταφέρουν».

