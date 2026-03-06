Ζουμερά μπουτάκια κοτόπουλου με γλάσο μπαλσάμικου και λαχανικά

Ένα εύκολο και πεντανόστιμο πιάτο για το οικογενειακό τραπέζι είναι τα μπουτάκια κοτόπουλου στον φούρνο με γλάσο μπαλσάμικου. Ο συνδυασμός του ζουμερού κοτόπουλου με τα σωτέ λαχανικά και το γλυκόξινο γλάσο δημιουργεί ένα ισορροπημένο και αρωματικό αποτέλεσμα που σίγουρα θα εντυπωσιάσει.

Αν λοιπόν θέλεις να εντυπωσιάσεις το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις βήμα - βήμα τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα στο Breakfast@star.

Υλικά

Για το κοτόπουλο

8 μπουτάκια κοτόπουλου

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

Χυμός από 1 λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι

1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

Για τα λαχανικά σωτέ

1 κόκκινη πιπεριά

1 κίτρινη πιπεριά

1 μελιτζάνα

2 κολοκυθάκια

200 γρ. μανιτάρια

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

1 κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη

Για το γλάσο μπαλσάμικου

3–4 κ.σ. μπαλσάμικο ξύδι

1 κ.σ. μέλι ή ζάχαρη

1 κ.σ. νερό



Μαρινάρισμα κοτόπουλου

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Αλείφουμε καλά τα μπουτάκια κοτόπουλου με τη μαρινάδα και τα αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 30 έως 60 λεπτά ώστε να απορροφήσουν τα αρώματα.

Σοτάρισμα λαχανικών

Ζεσταίνουμε σε μεγάλο τηγάνι 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Προσθέτουμε πρώτα τις πιπεριές και τη μελιτζάνα και σοτάρουμε για 3–4 λεπτά. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα κολοκυθάκια και τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου 5–6 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να διατηρούν τη μορφή τους. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τα μυρωδικά.

Ψήσιμο στον φούρνο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Τοποθετούμε τα μπουτάκια κοτόπουλου σε ένα ταψί και γύρω τους απλώνουμε τα σωτέ λαχανικά. Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά. Στη συνέχεια αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά το κοτόπουλο.

Γλάσο μπαλσάμικου

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζουμε το μπαλσάμικο ξύδι, το μέλι και το νερό. Τα βράζουμε για 3–5 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ελαφρύ γλάσο. Περιχύνουμε με αυτό τα μπουτάκια και τα λαχανικά λίγο πριν το σερβίρισμα.

Tips

Αν προτιμάτε πιο έντονη γλυκόξινη γεύση, μπορείτε να προσθέσετε ακόμη 1 κουταλιά μέλι στο γλάσο.

Το πιάτο ταιριάζει ιδανικά με φρέσκο ψωμί, πατάτες φούρνου ή ρύζι πιλάφι.

Ένα απλό αλλά εντυπωσιακό φαγητό που συνδυάζει αρώματα, χρώματα και πλούσια γεύση – ιδανικό για κάθε μέρα της εβδομάδας.

