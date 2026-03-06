Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση

«Μήπως τελικά δε φταίνε οι άλλοι;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 20:36 Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια
06.03.26 , 20:30 Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»
06.03.26 , 20:06 Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης
06.03.26 , 20:04 Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων
06.03.26 , 20:00 Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά
06.03.26 , 19:48 Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της
06.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;
06.03.26 , 19:26 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
06.03.26 , 19:07 Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της
06.03.26 , 18:57 Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
06.03.26 , 18:30 Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί
06.03.26 , 18:20 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
06.03.26 , 18:05 Skoda: Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο οχήματα το 2025
06.03.26 , 18:02 Τούνη: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn– «Υπάρχει και δεύτερo βίντεο»
06.03.26 , 17:44 Τρία εκατομμύρια από Ολυμπιακό για Νους
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφίες Unsplash.com
Ώριμη Σχέση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξέχνα για λίγο το κυνήγι του «The One». Η επιστήμη λέει πως η επιτυχία στον έρωτα δεν έχει να κάνει τόσο με το ποιον θα βρεις, όσο με το ποια είσαι εσύ όταν τον συναντήσεις.

Πόσες φορές έχουμε βρεθεί με μια φίλη, πάνω από ένα ποτήρι κρασί, να αναλύουμε το ίδιο αιώνιο ερώτημα: «Μα γιατί πετυχαίνω συνέχεια τους λάθος άντρες;» ή «Γιατί καμία σχέση μου δεν κρατάει;». Είναι εύκολο να ρίξουμε το φταίξιμο στην τύχη, στο dating apps, ή στο γνωστό κλισέ ότι «οι άντρες φοβούνται τη δέσμευση».

Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση

Όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, η αλήθεια είναι κάπως πιο σκληρή αλλά και πιο λυτρωτική. Οι περισσότερες σχέσεις δεν αποτυγχάνουν επειδή διαλέξαμε λάθος άνθρωπο, αλλά επειδή μπήκαμε σε αυτές σε λάθος χρόνο ή με λάθος εφόδια.

Η ψυχολογία μας διδάσκει ότι το να είσαι «relationship material» (κατάλληλη για σχέση) δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση ή το πόσο cool είσαι. Έχει να κάνει με τη συναισθηματική ετοιμότητα. Πριν, λοιπόν, βγεις ξανά στο πεδίο της μάχης του έρωτα, τόλμησε να κάνεις στον εαυτό σου αυτές τις τρεις, βαθιά ψυχολογικές ερωτήσεις.

1. Ποιο είναι το «στυλ προσκόλλησής» σου; (Κι γιατί αυτό ορίζει τα πάντα)
Ακούγεται πολύ επιστημονικό, αλλά είναι η βάση των πάντων. Η θεωρία της προσκόλλησης (Attachment Theory) εξηγεί πως ο τρόπος που αγαπάμε ως ενήλικες διαμορφώθηκε, δυστυχώς ή ευτυχώς, πριν καν μάθουμε να μιλάμε. Είναι το «λογισμικό» που εγκαταστάθηκε μέσα μας από τους γονείς μας και καθορίζει το πώς αντιδρούμε στην οικειότητα.

Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε κάποιο από τα παρακάτω;

Το Αγχώδες Στυλ: Είσαι εσύ που κοιτάς το κινητό κάθε 3 λεπτά περιμένοντας απάντηση; Που νιώθεις ότι η αγάπη μπορεί να εξαφανιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση; Αν ναι, τότε ίσως έχεις αγχώδη προσκόλληση. Ζητάς διαρκή επιβεβαίωση και συχνά, στην προσπάθειά σου να έρθεις κοντά στον άλλον, καταλήγεις να τον πνίγεις.
Το Αποφευκτικό Στυλ: Μόλις τα πράγματα σοβαρεύουν ή γίνονται πολύ συναισθηματικά, νιώθεις την ανάγκη να τρέξεις μακριά; Θεωρείς την ανεξαρτησία σου το παν και η ευαλωτότητα σε τρομάζει; Αυτό είναι το αποφευκτικό στυλ. Οι σύντροφοί σου νιώθουν συχνά ότι χτυπάνε σε τοίχο.
Το Ασφαλές Στυλ: Εδώ είναι ο στόχος. Οι άνθρωποι με ασφαλή προσκόλληση επικοινωνούν τις ανάγκες τους άμεσα, δεν παίζουν παιχνίδια, εμπιστεύονται και δεν χάνουν τον εαυτό τους μέσα στη σχέση.

Το καλό νέο: Το στυλ σου δεν είναι ισόβια καταδίκη. Μπορείς να το αλλάξεις. Το να αναγνωρίσεις ότι «παθαίνεις πανικό όταν δεν απαντάει» όχι επειδή εκείνος είναι κακός, αλλά επειδή ενεργοποιείται το παιδικό σου τραύμα, είναι το πρώτο βήμα για να γίνεις έτοιμη για μια υγιή σχέση.

2. Έχεις κάνει τη «βρώμικη» δουλειά με τον εαυτό σου;
Ας το πούμε ξεκάθαρα: Ο σύντροφός σου δεν είναι κέντρο αποκατάστασης ψυχών. Η αγάπη είναι θεραπευτική, ναι, αλλά δεν είναι θεραπεία.

Πολλές φορές ψάχνουμε μια σχέση ελπίζοντας ότι ένας άλλος άνθρωπος θα γεμίσει τα κενά μας, θα γιατρέψει τα τραύματά μας ή θα μας κάνει να νιώσουμε επαρκείς. Όμως, όπως τονίζει ο διάσημος ερευνητής σχέσεων John Gottman, οι πιο υγιείς δεσμοί δημιουργούνται όταν δύο άνθρωποι αναλαμβάνουν την ευθύνη της δικής τους ψυχικής υγείας.

Αν κουβαλάς ακόμα βαριά τραύματα, θυμό από πρώην, ή άλυτα θέματα αυτοπεποίθησης, ίσως η «ετοιμότητα» για σένα τώρα να σημαίνει ψυχοθεραπεία και όχι Tinder. Και πίστεψέ με, δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό από μια γυναίκα που έχει δουλέψει με τον εαυτό της, ξέρει τα «κουμπιά» της και δεν περιμένει από κανέναν να τη σώσει.

Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση

3. Σε ποια φάση ζωής βρίσκεσαι; (Το timing είναι τα πάντα)
Μερικές φορές δεν φταις εσύ, δεν φταίει εκείνος, φταίει η φάση. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή ψυχολογία, υπάρχει μια περίοδος στη ζωή μας (συνήθως στα 20s, αλλά και αργότερα μετά από μεγάλες αλλαγές) που το βασικό ερώτημα είναι «Ποια είμαι;» και «Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου;».

Αν βρίσκεσαι σε φάση ριζικής αναζήτησης ταυτότητας, καριέρας ή ανεξαρτησίας, μια σοβαρή δέσμευση μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά. Μια μακροχρόνια σχέση απαιτεί συμβιβασμούς και κοινές αποφάσεις. Αν δεν έχεις βρει ακόμα τα πατήματά σου, πώς θα στηρίξεις κάποιον άλλον;

Το να βγαίνεις ραντεβού σε αυτή τη φάση είναι υπέροχο για να μάθεις τι σου αρέσει. Αλλά η πραγματική δέσμευση έρχεται όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου αρκετά καλά ώστε να επιτρέψεις σε κάποιον άλλον να τον γνωρίσει αυθεντικά.

Το μεγάλο ψέμα του πάθους: Συντροφικότητα vs Πυροτεχνήματα
Τέλος, ας μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη παγίδα. Πολλές γυναίκες πιστεύουμε ότι «έτοιμη για σχέση» σημαίνει να βρεις αυτόν που σου προκαλεί ταχυκαρδία, αϋπνία και πεταλούδες στο στομάχι. Η επιστήμη ονομάζει αυτό το στάδιο «παθιασμένη αγάπη» και ναι, ο εγκέφαλός μας πλημμυρίζει ντοπαμίνη, σαν να έχουμε κερδίσει το τζόκερ.

Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση

Αλλά αυτό δεν κρατάει. Και δεν πρέπει να κρατάει.

Η πραγματική ετοιμότητα φαίνεται όταν σταματάς να κυνηγάς αποκλειστικά τα πυροτεχνήματα και αρχίζεις να εκτιμάς τη «συντροφική αγάπη» (companionate love). Αυτή η μορφή αγάπης έχει λιγότερα δράματα και περισσότερη ζεστασιά, φιλία, εμπιστοσύνη και σταθερότητα.

Αν βαριέσαι τους συντρόφους που σου προσφέρουν ασφάλεια και ηρεμία, και κυνηγάς μόνο τα rollercoasters συναισθημάτων, ίσως πρέπει να αναρωτηθείς: Ψάχνω σύντροφο ή απλά μια δόση αδρεναλίνης;

Το μυστικό της επιτυχίας

Τελικά, είσαι relationship material όταν σταματήσεις να ψάχνεις τον τέλειο σύντροφο και γίνεις εσύ ο σύντροφος που θα ήθελες να έχεις. Η πιο υγιής σχέση ξεκινάει όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται όχι από ανάγκη, αλλά από επιλογή. Όταν είναι έτοιμοι όχι απλώς να ερωτευτούν, αλλά να επικοινωνήσουν, να συνδεθούν και να χτίσουν κάτι που θα αντέξει όταν σβήσουν τα πρώτα φώτα του ενθουσιασμού.

Εσύ; Είσαι έτοιμη;

Συντάκτρια: Αγγελική Λάλου

Πηγή: Allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΩΡΙΜΗ ΣΧΕΣΗ
 |
ΣΗΜΑΔΙΑ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΕΡΩΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top