Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!

Στο νυχτερινό κέντρο NOX εθεάθη η Μαρί Κωνσταντάτου, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κεντ.

Το καρέ κούρεμα ταιριάζει πολύ στη Μαρί Κωνσταντάτου! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πρόκειται για σπάνια δημόσια εμφάνιση, μετά το διαζύγιο από τον θεατρικό παραγωγό, το οποίο έγινε αθόρυβα, όπως ακριβώς αθόρυβα είχε γίνει και ο γάμος τους.

Το styling της πρώην ηθοποιού ήταν λιτό και κομψό, με το εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με τα μακριά μανίκια και τον ψηλό λαιμό, να πρωταγωνιστεί. Κρατούσε ένα μικρό μαύρο clutch, το οποίο συμπληρώνει αρμονικά την εμφάνιση, επιλέγοντας διακριτικά αξεσουάρ. Για το κρύο βράδυ, επέλεξε μια μάξι ροζ/γκρι γούνα.

Η Μαρί Κωνσταντάτου, πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Υπενθυμίζεται ότι με τον γνωστό θεατρικό επιχειρηματία παντρεύτηκε «κρυφά» το 2023, ενώ η αποκάλυψη έγινε περίπου έναν χρόνο αργότερα, σε μια εκδήλωση, όπου είχε δηλώσει: «Είμαι πολύ καλά. Έχω παντρευτεί, σας το λέω τώρα, έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά ισχύει. Σε λίγο θα έχουμε επέτειο. Όταν κάποιος θέλει να προφυλάξει κάτι, μπορεί να τα καταφέρει. Κάναμε πολιτικό γάμο».

Το φθινόπωρο του 2025 κυκλοφορούσαν φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να περνάει κρίση στη σχέση του. Πλέον έγινε γνωστό ότι χώρισαν οριστικά από το καλοκαίρι του 2025 και δε ζουν πια μαζί.

Η Μαρί Κωνσταντάτου με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Κεντ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας από το 2019 όταν και ξεκίνησε η σχέση τους, φρόντιζαν να κρατούν χαμηλό προφίλ.