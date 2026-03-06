Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!

Βραδινή έξοδος λίγους μήνες μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Κεντ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 20:36 Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια
06.03.26 , 20:30 Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»
06.03.26 , 20:06 Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης
06.03.26 , 20:04 Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων
06.03.26 , 20:00 Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά
06.03.26 , 19:48 Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της
06.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;
06.03.26 , 19:26 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
06.03.26 , 19:07 Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της
06.03.26 , 18:57 Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
06.03.26 , 18:30 Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί
06.03.26 , 18:20 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
06.03.26 , 18:05 Skoda: Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο οχήματα το 2025
06.03.26 , 18:02 Τούνη: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn– «Υπάρχει και δεύτερo βίντεο»
06.03.26 , 17:44 Τρία εκατομμύρια από Ολυμπιακό για Νους
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όλες τις φωτογραφίες της Μαρί Κωνσταντάτου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρί Κωνσταντάτου εθεάθη σε σπάνια δημόσια εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο NOX, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κεντ.
  • Ο γάμος τους το 2023 έγινε αθόρυβα και αποκαλύφθηκε περίπου έναν χρόνο αργότερα.
  • Η πρώην ηθοποιός εμφανίστηκε με κομψό μαύρο φόρεμα και ροζ/γκρι γούνα.
  • Οι φήμες για κρίση στη σχέση τους κυκλοφορούσαν από το φθινόπωρο του 2025, με τον οριστικό χωρισμό να επιβεβαιώνεται το καλοκαίρι του 2025.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2019 και διατηρούσαν χαμηλό προφίλ καθ' όλη τη διάρκεια της.

Στο νυχτερινό κέντρο NOX εθεάθη η Μαρί Κωνσταντάτου, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κεντ.

Το καρέ κούρεμα ταιριάζει πολύ στη Μαρί Κωνσταντάτου!

Το καρέ κούρεμα ταιριάζει πολύ στη Μαρί Κωνσταντάτου! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πρόκειται για σπάνια δημόσια εμφάνιση, μετά το διαζύγιο από τον θεατρικό παραγωγό, το οποίο έγινε αθόρυβα, όπως ακριβώς αθόρυβα είχε γίνει και ο γάμος τους. 

Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!

Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!

Το styling της πρώην ηθοποιού ήταν λιτό και κομψό, με το εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με τα μακριά μανίκια και τον ψηλό λαιμό, να πρωταγωνιστεί. Κρατούσε ένα μικρό μαύρο clutch, το οποίο συμπληρώνει αρμονικά την εμφάνιση, επιλέγοντας διακριτικά αξεσουάρ. Για το κρύο βράδυ, επέλεξε μια μάξι ροζ/γκρι γούνα.

Η Μαρί Κωνσταντάτου, πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις!

Η Μαρί Κωνσταντάτου, πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Υπενθυμίζεται ότι με τον γνωστό θεατρικό επιχειρηματία παντρεύτηκε «κρυφά» το 2023, ενώ η αποκάλυψη έγινε περίπου έναν χρόνο αργότερα, σε μια εκδήλωση, όπου είχε δηλώσει: «Είμαι πολύ καλά. Έχω παντρευτεί, σας το λέω τώρα, έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά ισχύει. Σε λίγο θα έχουμε επέτειο. Όταν κάποιος θέλει να προφυλάξει κάτι, μπορεί να τα καταφέρει. Κάναμε πολιτικό γάμο».

Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!

Το φθινόπωρο του 2025 κυκλοφορούσαν φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να περνάει κρίση στη σχέση του. Πλέον έγινε γνωστό ότι χώρισαν οριστικά από το καλοκαίρι του 2025 και δε ζουν πια μαζί. 

Μαρί Κωνσταντάτου: Αποκάλυψε τον κρυφό της γάμο με τον Γιάννη Κεντ

Η Μαρί Κωνσταντάτου με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Κεντ

Η Μαρί Κωνσταντάτου με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Κεντ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας από το 2019 όταν και ξεκίνησε η σχέση τους, φρόντιζαν να κρατούν χαμηλό προφίλ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top