Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!

Η Μαρί Κωνσταντάτου κι ο Γιάννης Κεντ πήραν την απόφαση να χωρίσουν ύστερα από μόλις δύο χρόνια γάμου.

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης και του γάμου του, με τον χωρισμό τους να είναι... αθόρυβος και βελούδινος, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από το Happy Day, το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, ο χωρισμός τους επήλθε πριν έναν μήνα.

«Η είδηση επιβεβαιώνεται δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί ήταν ένα ζευγάρι που είχαμε βρεθεί πολλές φορές και κοινωνικά. Ειλικρινά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Φαίνεται πως είναι κάτι που δεν έχει επιστροφή… Το μόνο που έχω να διορθώσω είναι ότι ο χωρισμός είναι τον τελευταίο έναν μήνα, όχι από το καλοκαίρι», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

Ο γάμος της Μαρί Κωνσταντάτου και του Γιάννη Κεντ κράτησε μόλις... δύο χρόνια! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση τους είχε διάρκεια έξι ετών συνολικά. Οι φήμες είχαν αρχίσει να δυναμώνουν εδώ και καιρό, όμως επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας εμφανίστηκε δημόσια μόνο με την κόρη του, Ελίνα, από τον πρώτο του γάμο με τη δερματολόγο Σεμίνα Παπανικολάου.

Η απουσία της Μαρί Κωνσταντάτου από την έξοδο του Γιάννη Κεντ ήταν αρκετή για να φουντώσει ξανά ερωτήματα, που αυτή τη φορά είχαν απάντηση.

Η Μαρί Κωνσταντάτου με τον Γιάννη Κεντ και την κόρη του Ελίνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ακόμα κι ο γάμος τους είχε μείνει καλά κρυμμένος για έναν ολόκληρο χρόνο, μέχρι τη στιγμή που η ίδια η Μαρί Κωνσταντάτου τον αποκάλυψε τον Απρίλιο του 2024 στις κάμερες. «Είμαι πολύ καλά. Έχω παντρευτεί… Όταν κάποιος θέλει να προφυλάξει κάτι, μπορεί να τα καταφέρει. Κάναμε πολιτικό γάμο», είχε δηλώσει τότε, αφήνοντας όλους άφωνους.