Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!

Η Μαρί Κωνσταντάτου κι ο Γιάννης Κεντ πήραν την απόφαση να χωρίσουν ύστερα από μόλις δύο χρόνια γάμου.
Μαρί Κωνσταντάτου: «Θέλω να χαρώ τον σύντροφό μου, τον Γιάννη μου»
Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης και του γάμου του, με τον χωρισμό τους να είναι... αθόρυβος και βελούδινος, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.
Όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από το Happy Day, το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, ο χωρισμός τους επήλθε πριν έναν μήνα.
«Η είδηση επιβεβαιώνεται δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί ήταν ένα ζευγάρι που είχαμε βρεθεί πολλές φορές και κοινωνικά. Ειλικρινά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Φαίνεται πως είναι κάτι που δεν έχει επιστροφή… Το μόνο που έχω να διορθώσω είναι ότι ο χωρισμός είναι τον τελευταίο έναν μήνα, όχι από το καλοκαίρι», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.
Η σχέση τους είχε διάρκεια έξι ετών συνολικά. Οι φήμες είχαν αρχίσει να δυναμώνουν εδώ και καιρό, όμως επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας εμφανίστηκε δημόσια μόνο με την κόρη του, Ελίνα, από τον πρώτο του γάμο με τη δερματολόγο Σεμίνα Παπανικολάου.
Μαρί Κωνσταντάτου: Αποκάλυψε τον κρυφό της γάμο με τον Γιάννη Κεντ
Η απουσία της Μαρί Κωνσταντάτου από την έξοδο του Γιάννη Κεντ ήταν αρκετή για να φουντώσει ξανά ερωτήματα, που αυτή τη φορά είχαν απάντηση.
Ακόμα κι ο γάμος τους είχε μείνει καλά κρυμμένος για έναν ολόκληρο χρόνο, μέχρι τη στιγμή που η ίδια η Μαρί Κωνσταντάτου τον αποκάλυψε τον Απρίλιο του 2024 στις κάμερες. «Είμαι πολύ καλά. Έχω παντρευτεί… Όταν κάποιος θέλει να προφυλάξει κάτι, μπορεί να τα καταφέρει. Κάναμε πολιτικό γάμο», είχε δηλώσει τότε, αφήνοντας όλους άφωνους.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.