Μητέρα 16χρονου: «Ήμουν καθαρή. Πρόσεχα τα παιδιά μου, δεν τα χτύπησα ποτέ»

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή 9/1/26 πήρε ο 16χρονος στις Σέρρες, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου που οδήγησε στον θάνατό του.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος έχει προφυλακιστεί ενώ στο φως της δημοσιότητας έχουν βγει πληροφορίες για το παρελθόν του φερόμενου δράστη, όπως ότι είχε συλληφθεί με μικροποσότητα κάνναβης, είχε προσαχθεί για κλοπή κ.ά.

Υπενθυμίζεται δε, ότι σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε σταλεί επείγουσα αναφορά για το συγκεκριμένο παιδί πριν από τρία χρόνια, στην οποία σημειωνόταν πως μεγαλώνει σε ακατάλληλο περιβάλλον, με τον πατέρα του στη φυλακή και τη μητέρα του να κάνει χρήση ουσιών.

Η μητέρα του κατηγορούμενου, μιλώντας στις κάμερες, ζήτησε συγγνώμη στην οικογένεια του θύματος και είπε πως ο γιος της θα τιμωρηθεί και θα φυλακιστεί αν ισχύουν οι κατηγορίες εις βάρος του.

Μητέρα 16χρονου: «Με παρουσίασαν σαν τέρας. Δεν έπαιρνα ναρκωτικά, πρόσεχα τα παιδιά μου, δεν τα χτύπησα ποτέ»

Σήμερα, μιλώντας στον Θανάση Μαριόλα και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η μητέρα του 16χρονου θέλησε να ξεκαθαρίσει για το περιβάλλον που μεγάλωσε ο γιος της και τα όσα έχουν ακουστεί για την οικογένειά τους.

«Έχουν ειπωθεί πολλές ανακρίβειες. Έχουν παρουσιάσει την οικογένειά μου σαν μια… @@@@οικογένεια, που ήμασταν δύο ναρκομανείς με δύο παραμελημένα παιδιά. Δε συνέβη κάτι τέτοιο ποτέ. Τα παιδιά μου πάντα τα πρόσεχα. Η αδελφή μου είχε κάνει κάποτε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για δικούς της λόγους- κακίας και ήρθαν εδώ και είδαν ότι τα παιδιά ζούσαν σε κανονικές συνθήκες με τα ρούχα τους, το σχολείο τους και το φαγητό τους.

Τώρα, το αν εγώ είχα μπλέξει λίγο με κάτι, αυτό δεν είχε καμία σχέση. Είχα πάει στο πρόγραμμα και ήμουν καθαρή. Δεν έπαιρνα ναρκωτικά. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα.

Ο άντρας μου δεν πέθανε από ναρκωτικά. Ήταν καθαρός. Δούλευε δύο δουλειές. Δούλευε σε εστιατόριο, δούλευε και σε ένα λατομείο. Ειπώθηκαν τέτοια πράγματα… Με παρουσίασαν σαν ένα τέρας που είχα παραμελημένα τα παιδιά. Δεν άσκησα βία ποτέ στα παιδιά μου. Δεν τα ακούμπησα ποτέ. Δεν τα χτύπησα ποτέ.

Ο κόσμος έχει μια εικόνα, δύο ναρκομανείς με τη σύριγγα στο χέρι και δύο παιδιά να είναι πεινασμένα, βρώμικα και παρατημένα. Δε συνέβη αυτό. Εγώ δούλευα δέκα χρόνια. Ο άντρας μου ήταν οδηγός. Μπλέξαμε λίγο σε κάποια φάση της ζωής μας και αυτό ήταν όλο», είπε η μητέρα του 16χρονοου κατηγορούμενου.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι ο άνδρας της δεν πέθανε από ναρκωτικά, αλλά από ανακοπή. «Είχε πιει αλκοόλ εκείνη τη μέρα. Η ανακοπή συνέβη ίσως από κάποιο πρόβλημα που είχε και δεν το είχε καταλάβει», εξήγησε.

Μητέρα 16χρονου: «Δεν ήμουν αυστηρή. Φταίω στο ότι δεν είχα βάλει όρια»

Για τις προσαγωγές του γιου της στο παρελθόν, η μητέρα του 16χρονου φερόμενου δράστη σημείωσε ότι «Έκαναν τις βλακείες τους σαν έφηβοι. Εγώ απλά δεν ήμουν αυστηρή. Εκεί φταίω. Φταίω στο ότι δεν είχα βάλει όρια. Ένιωθα ότι δε θέλω να τα καταπιέζω και να τους δίνω τις συμβουλές μου και να πράττουν αυτοί όπως θέλουν. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα όμως. Δυστυχώς, δεν έβαλα τα σωστά όρια και η κατάληξη ήταν αυτή, η τραγική κατάληξη».

Για το πρωί που η οικογένεια του 17χρονου θύματος τον αναζητούσε, περιέγραψε: «Εκείνο το πρωί χτύπησε το θυροτηλέφωνο. Ήταν ο αδερφός του παιδιού που χάθηκε. Έψαχνε τον αδερφό του. Ξυπνάω και τους δύο και τους λέω “κατεβείτε κάτω, πάμε. Δώστε ό,τι στοιχεία έχετε να βρεθεί το παιδί”. Έτσι ξεκίνησε. Και μετά ανεβαίνουμε πάνω και μου λέει ότι του έδωσε μόνο μια- δυο αγκωνιές, ότι τον χτύπησε στη μύτη. Δεν περίμενα να ακούσω ότι είχε τέτοια χτυπήματα. Νιώθω απαίσια. Πρώτα κλαίω το παιδί που έφυγε και μετά κλαίω το δικό μου το παιδί. Ντρέπομαι! Δεν μπορώ να το χωνέψω, είμαι ράκος για το παιδί που έφυγε κι έφυγε εξαιτίας του δικού μου του παιδιού».

Στη συνέχεια, είπε πως ο 16χρονος γιος της δε γνώριζε πως ο 17χρονος κατέληξε από τα χτυπήματα. Το έμαθε από την ίδια, μετά την κατάθεσή της.

«Ο μικρός το έχει μετανιώσει. Μου ζήτησε παπά να εξομολογηθεί, άρχισε να κλαίει. Δεν το ήξερε. Το έμαθε τελευταίος. Μόλις έδωσα την κατάθεσή μου και μ' άφησαν ελεύθερη να φύγω, μ' άφησαν να τον δω. Τον αγκάλιασα και άρχισα να κλαίω και του λέω “αγόρι μου το παιδάκι έφυγε” και γούρλωσε τα μάτια. Δεν το ήξερε. Το έμαθε από μένα φεύγοντας, το βράδυ», περιέγραψε.

«Εγώ έπρεπε να δικαστώ και να πάω φυλακή αυτή τη στιγμή. Έχω την ευθύνη εγώ βέβαια. Δεν ήμασταν μια καλή οικογένεια, αλλά τα παιδιά μας δεν τα παραμελούσαμε», συμπλήρωσε.

Παραδέχτηκε ακόμη πως γνώριζε ότι ο γιος της κάπνιζε χασίς, αλλά δεν πιστεύει πως είχε καπνίσει εκείνη τη μέρα. Η αναφορά της στο θύμα, για το οποίο -όπως είπε- γνώριζε ότι έκανε χρήση ουσιών, καθώς και η εικασία της ότι μήπως ο θάνατός του οφείλεται σε άλλο παράγοντα κι όχι στον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη ο 17χρονος, προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των συνεργατών της εκπομπής και των καλεσμένων στο στούντιο.

«Αυτό θέλω να δω όταν βγουν οι τοξικολογικές, μήπως έκανε χρήση όταν κατέβηκε στο υπόγειο κι έφυγε από κάτι άλλο; Γιατί δεν μπορεί να τον χτύπησε τόσο πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτά που λέει για το άλλο παιδί, ντροπή! Ούτε τα πιστεύουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά», επισήμανε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Τέλος, στις δηλώσεις της η μητέρα του 16χρονου επέρριψε ευθύνες στα παιδιά που παρακολουθήσαν τον καβγά χωρίς να χωρίζουν τα δύο αγόρια, όσο και στο κορίτσι που «έριξε λάδι στη φωτιά», προκειμένου να πλακωθούν για χάρη της.