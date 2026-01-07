Χαμόγελο του Παιδιού για Σέρρες: Αναφορά πριν 3 χρόνια για τον 15χρονο!

«Άλλη μία τραγωδία που ενδεχόμενα μπορούσαμε να αποτρέψουμε»

Από το 2022 είχε αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά για τον 15χρονο που κατηγορείται για δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες το «Χαμόγελο του Παιδιού», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ίδια ΜΚΟ. 

Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Ανδρέας Γιαννόπουλος, «στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια. Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου».

Σέρρες: H ομολογία του 16χρονου - «Νευρίασα για το μήνυμα στην κοπέλα μου»

Ο κ. Γιαννόπουλος επισημαίνει: 

 

«Σήμερα, 3 και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι:
τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια, οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα». 

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού καταλήγει:  

Σέρρες: Τι δείχνει το παρελθόν του 16χρονου για τον θάνατο του 17χρονου

«Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου και όπως ενημέρωσε τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Αρχές, είναι στη διάθεση όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία.

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή κάθε αναφοράς από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 στις αρμόδιες Αρχές, ο Οργανισμός δεν ενημερώνεται –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- για την έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης».


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
