Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε

Τραγωδία στις Σέρρες, όπου ένας 17χρονος βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας του. Ο άτυχος νεαρός φέρεται να δέχθηκε επίθεση χθες βράδυ από έναν 16χρονο εξαιτίας μιας κοπέλας.

Ο 16χρονος προσήχθη σήμερα Τρίτη από τις αρχές, και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φέρεται να ομολόγησε ότι κατά τη διάρκεια καβγά χτύπησε τον 17χρονο με τον αγκώνα στο πρόσωπο.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που το θύμα είχε στείλει στην κοπέλα με την οποία συνδέεται ο 16χρονος.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν προσαχθεί και άλλοι νεαροί που φέρεται να ήταν παρόντες στον καβγά. Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ήδη βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 17χρονου.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος

Ο 16χρονος κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίζεται κατά της μητέρας του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας που έμενε / ΕΡΤ

Ο 17χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στην πόλη των Σερρών. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε το προηγούμενο βράδυ θύμα ξυλοδαρμού από τον 16χρονο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα, συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αιτία του καβγά ήταν μία κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους. Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, αντί να ανεβεί στο σπίτι του κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο. Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου και η σύλληψη για μικροποσότητα κάνναβης

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ το περυσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης.

Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου. Στον ίδιο, δε, είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο- και ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων και αρωγής της αρμόδιας Εισαγγελίας.