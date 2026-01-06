Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα

Tον βρήκαν στο υπόγειο του σπιτιού του - Συνελήφθη 16χρονος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 15:26 Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
06.01.26 , 15:08 Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
06.01.26 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
06.01.26 , 12:34 Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο καθηγητής Γλωσσολογίας
06.01.26 , 12:09 Θεοφάνια στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι και στον Πειραιά
06.01.26 , 11:55 Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
06.01.26 , 11:26 Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας
06.01.26 , 11:06 Hyundai: Έρχεται το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας
06.01.26 , 10:39 Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο Χαλκιδικής: Οι «Ροζ Πάνθηρες» και η λεία 580.000
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή
Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο υπόγειο του σπιτιού του ο 17χρονος, όπου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του το πρωί στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον νεαρό βρήκε η αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους. Σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο ανήλικος φέρεται τσακώθηκε με συνομίληκό του για μία κοπέλα. Φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια και να ξυλοκοπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να υποκύψει στα τραύματά του.

Σύμφωνα αστυνομικές πηγές, το θύμα βρισκόταν σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ μαζί με έναν φίλο του όταν ξαφνικά έξω από αυτό πέρασε ο φερόμενος ως δράστης μαζί με ένα ακόμη άτομο. Εκεί 16χρονος φέρεται να έριξε μια αγκωνιά στο κεφάλι του 17χρονου και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι δεν αισθάνθηκε καλά, κατέβηκε στο υπόγειο για να ηρεμήσει, όπου και κατέληξε. Ώρες αργότερα, στις 09:00 σήμερα το πρωί η αδελφή του κατεβαίνοντας στο υπόγειο τον εντόπισε νεκρό.

Πλέον οι Αρχές έχουν συλλάβει τον 16χρονο, ενώ αναζητούν τον φίλο του. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top