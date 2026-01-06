Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο υπόγειο του σπιτιού του ο 17χρονος, όπου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του το πρωί στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον νεαρό βρήκε η αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους. Σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο ανήλικος φέρεται τσακώθηκε με συνομίληκό του για μία κοπέλα. Φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια και να ξυλοκοπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να υποκύψει στα τραύματά του.

Σύμφωνα αστυνομικές πηγές, το θύμα βρισκόταν σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ μαζί με έναν φίλο του όταν ξαφνικά έξω από αυτό πέρασε ο φερόμενος ως δράστης μαζί με ένα ακόμη άτομο. Εκεί 16χρονος φέρεται να έριξε μια αγκωνιά στο κεφάλι του 17χρονου και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι δεν αισθάνθηκε καλά, κατέβηκε στο υπόγειο για να ηρεμήσει, όπου και κατέληξε. Ώρες αργότερα, στις 09:00 σήμερα το πρωί η αδελφή του κατεβαίνοντας στο υπόγειο τον εντόπισε νεκρό.

Πλέον οι Αρχές έχουν συλλάβει τον 16χρονο, ενώ αναζητούν τον φίλο του. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.