Μεξικό: Τουλάχιστον 60 νεκροί στις ταραχές μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Η κυβέρνηση αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες στο Χαλίσκο

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Ταραχές στο Μεξικό / Kεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουλάχιστον 60 νεκροί στις ταραχές στο Μεξικό μετά τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», αρχηγού του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά.
  • Η κυβέρνηση ανέπτυξε 10.000 στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο για να καταστείλει τις βίαιες αντιδράσεις του καρτέλ.
  • Ο Οσεγκέρα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης και πέθανε κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού.
  • Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε 20 πολιτείες, με 25 μέλη της Εθνοφρουράς και 30 μέλη του καρτέλ να σκοτώνονται.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με φόβο στην Γκουαδαλαχάρα, που θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Η κυβέρνηση του Μεξικού ανέπτυξε 10.000 στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο, σε μια προσπάθεια να καταστείλει τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του πλέον καταζητούμενου βαρόνου των ναρκωτικών, και τα οποία έχουν στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε περίπου 60 ανθρώπους.

Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή «Ελ Μέντσο», ο επικεφαλής του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) τραυματίστηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού σε μια δασώδη περιοχή της πόλης Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο και πέθανε κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια, πληροφορίες που έδωσε ένα άτομο εμπιστοσύνης μιας από τις ερωτικές συντρόφους του Οσεγκέρα βοήθησαν τις αρχές να σχεδιάσουν την επιδρομή, στο στρατόπεδό του. Κατά τη διάρκεια της επιδρομής άνδρες του Οσεγκέρα άνοιξαν πυρ στις δυνάμεις ασφαλείας και η μάχη συνεχίστηκε σε ένα συγκρότημα από καλύβες, σε ένα δασάκι, όπου ο αρχηγός του καρτέλ και δύο σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη Πόλη του Μεξικού, αλλά δεν επέζησαν. «Δυστυχώς, πέθαναν καθ’ οδόν» είπε ο Τρεβίγια, μιλώντας κατά την πρωινή συνέντευξη Τύπου της προέδρου. 

Η ανακοίνωση του θανάτου του προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση του καρτέλ, μέλη του οποίου απέκλεισαν δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, επιτέθηκαν σε βενζινάδικα, καταστήματα και τράπεζες και συγκρούστηκαν με τις μεξικανικές αρχές σε 20 πολιτείες. 

Μεξικό: Τουλάχιστον 60 νεκροί στις ταραχές μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς, καθώς και ένας φύλακας ασφαλείας και ένας εργαζόμενος στην εισαγγελία σκοτώθηκαν κατά τη στρατιωτική επιχείρηση και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς. Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν επίσης 30 μέλη του καρτέλ, πρόσθεσε. 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή άλλων 2.500 στρατιωτών στο Χαλίσκο, ανεβάζοντας σε 10.000 τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την Κυριακή. 

Χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»

Οι αρχές ελπίζουν να βάλουν τέλος στις ταραχές, τέσσερις μήνες πριν από το Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργανώνει το Μεξικό με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες είναι και η Γκουαδαλαχάρα, η πρωτεύουσα του Χαλίσκο. 

Η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν πλέον οδοφράγματα, όμως δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κάποια κοντά στη Γκουαδαλαχάρα και στην περιοχή όπου συνελήφθη ο «Ελ Μέντσο».

Στη Γκουαδαλαχάρα οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά, λόγω του φόβου που επικρατεί. 

Η Γκουαδαλαχάρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού και θα αποτελέσει την έδρα τεσσάρων αγών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026. Μια εκπρόσωπος της FIFA είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προς το παρόν η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για την κατάσταση στο Μεξικό.

Με πληροφορίες από τις ΗΠΑ η επιχείρηση

Ο 59χρονος Νεμέσιο Οσεγκέρα θεωρείτο ο τελευταίος από τους μεγάλους «νονούς» του Μεξικού, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του αντιπάλου καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπ» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα που κρατούνται σε αμερικανικές φυλακές. 

Ο αρχηγός του CJNG ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στο Μεξικό και τις ΗΠΑ που προσέφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του. Το 2025 η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε το καρτέλ «τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας το για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης. 

Η Σεϊνμπάουμ είπε σήμερα ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Οσεγκέρα όμως επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «ανταλλαγή πληροφοριών» μεταξύ των δύο χωρών. 

Ο θάνατος του Οσεγκέρα, του αρχηγού μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο, αφήνει κενό εξουσίας στο καρτέλ. Ο «Ελ Μέντσο» ήταν «πανταχού παρών» και «δεν είχε προφανείς διαδόχους».

Δεν αποκλείεται στη μάχη για τη διαδοχή να διασπαστεί το CJNG, εκτίμησε ο Χεράρδο Ροντρίγκες, ειδικός σε θέματα ασφαλείας, στο Πανεπιστημίο της Αμερικής, στην Πουέμπλα. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τις επιθέσεις που ακολούθησαν στο Χαλίσκο οργάνωσε το «δεξί χέρι» του Οσεγκέρα και οικονομικός διευθυντής του καρτέλ, γνωστός με το όνομα «Ελ Τούλι», ο οποίος ωστόσο σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν. 

Η Σεϊνμπάουμ είπε ότι η κατάσταση εξομαλύνεται και προτεραιότητα της κυβέρνησής της είναι να διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών. 
 

ΜΕΞΙΚΟ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΚΑΡΤΕΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
