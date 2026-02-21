Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται να βρίσκεται η χώρα μας στην εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου για τη χρήση των social media από ανηλίκους, με βασικό άξονα την απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά και τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για εφήβους 16 έως 18 ετών. Το ζήτημα έχει ανοίξει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, προκαλώντας αντιδράσεις, προβληματισμό αλλά και έντονο ενδιαφέρον από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, η Κατερίνα Καραβάτου φιλοξένησε το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της τον ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, επιχειρώντας να φωτίσει όλες τις πλευρές του ζητήματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος των γονέων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να διαχειριστούν τις πιθανές αντιδράσεις των παιδιών τους μπροστά σε ένα τέτοιο μέτρο.

Η παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά μοιράστηκε και τη δική της προσωπική εμπειρία, αποκαλύπτοντας πώς αντέδρασαν τα παιδιά της, η 14χρονη Αέλια και ο 10χρονος Αρίωνας, όταν τους μίλησε για το ενδεχόμενο περιορισμού ή απαγόρευσης των social media.

Η Κατερίνα Καραβάτου με τα παιδιά της, Αέλια & Αρίωνα Κατσούλη

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία. Μετά από εκείνη την εκπομπή, πήρα τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι 14 ετών και ο γιος μου 10. Όταν τους είπα ότι πρόκειται να γίνει αυτό, η Αέλια μου είπε, “δεν πιστεύω κανέναν, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα”. Της έχω στείλει πάρα πολλά άρθρα. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν αυτό».

Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε πως η πρώτη αντίδραση της κόρης της ήταν η αμφισβήτηση, κάτι που όπως σχολιάστηκε και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» είναι αναμενόμενο σε αυτή την ηλικία, όπου τα social media αποτελούν βασικό μέσο κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας. Παράλληλα, τόνισε ότι προσπαθεί να ανοίγει διάλογο με τα παιδιά της, δίνοντάς τους πληροφορίες και επιχειρήματα, χωρίς όμως να επιβάλλει απόψεις.

Η συζήτηση στο πλατό κινήθηκε γύρω από το πώς μπορούν οι γονείς να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία και την εμπιστοσύνη. Ο ειδικός επεσήμανε τη σημασία της οριοθέτησης, αλλά και της κατανόησης των αναγκών των εφήβων, υπογραμμίζοντας ότι η απόλυτη απαγόρευση χωρίς εξήγηση μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.