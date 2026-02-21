Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν

Η αντίδραση της 14χρονης κόρης της στην απαγόρευση των social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.02.26 , 17:25 Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
21.02.26 , 16:53 Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανηλίκους
21.02.26 , 16:33 Έγινε γνωστή η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού - Έκπληξη ποιος κόπηκε!
21.02.26 , 16:12 Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι
21.02.26 , 16:11 Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
21.02.26 , 15:40 Σαρακοστιανό τραπέζι: Πόσο κοστίζουν θαλασσινά, λαγάνα και χαλβάς φέτος
21.02.26 , 15:29 Κακοκαιρία Λήμνος: Aκατάλληλο το νερό της βρύσης στη Μύρινα
21.02.26 , 14:50 Πάτρα: Νεκρός ο 44χρονος που αγνοούταν- Είχε πάει για ψάρεμα με τον γιο του
21.02.26 , 13:44 Ιταλία: «Έσβησε» ο 2χρονος που του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά
21.02.26 , 13:19 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα
21.02.26 , 12:18 Ο Γιάννης Σαββιδάκης live στο Metron Stage
21.02.26 , 12:11 Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
21.02.26 , 11:36 Οι συγκλονιστικές ιστορίες 17 Ηπειρωτών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
21.02.26 , 10:51 Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
21.02.26 , 10:16 Ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης: Πέντε νεκροί μετανάστες- Αγνοούνται 25
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καραβάτου: Η συζήτηση με την 14χρονη κόρη της που την αιφνιδίασε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα προχωρά σε αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση social media από ανηλίκους, με απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου συζήτησε το θέμα στην εκπομπή της με τον ψυχίατρο Δημήτρη Παπαδημητριάδη.
  • Η κόρη της, Αέλια, αντέτεινε ότι δεν πιστεύει στις απαγορεύσεις, δείχνοντας την αμφισβήτηση που έχουν οι έφηβοι.
  • Η συζήτηση εστιάζει στη σημασία του διαλόγου και της κατανόησης των αναγκών των εφήβων από τους γονείς.
  • Η απόλυτη απαγόρευση χωρίς εξήγηση μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην επικοινωνία με τα παιδιά.

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται να βρίσκεται η χώρα μας στην εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου για τη χρήση των social media από ανηλίκους, με βασικό άξονα την απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά και τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για εφήβους 16 έως 18 ετών. Το ζήτημα έχει ανοίξει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, προκαλώντας αντιδράσεις, προβληματισμό αλλά και έντονο ενδιαφέρον από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, η Κατερίνα Καραβάτου φιλοξένησε το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της τον ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, επιχειρώντας να φωτίσει όλες τις πλευρές του ζητήματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος των γονέων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να διαχειριστούν τις πιθανές αντιδράσεις των παιδιών τους μπροστά σε ένα τέτοιο μέτρο.

Η παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά μοιράστηκε και τη δική της προσωπική εμπειρία, αποκαλύπτοντας πώς αντέδρασαν τα παιδιά της, η 14χρονη Αέλια και ο 10χρονος Αρίωνας, όταν τους μίλησε για το ενδεχόμενο περιορισμού ή απαγόρευσης των social media.

Η Κατερίνα Καραβάτου με τα παιδιά της, Αέλια & Αρίωνα Κατσούλη

Η Κατερίνα Καραβάτου με τα παιδιά της, Αέλια & Αρίωνα Κατσούλη

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία. Μετά από εκείνη την εκπομπή, πήρα τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι 14 ετών και ο γιος μου 10. Όταν τους είπα ότι πρόκειται να γίνει αυτό, η Αέλια μου είπε, “δεν πιστεύω κανέναν, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα”. Της έχω στείλει πάρα πολλά άρθρα. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν αυτό».

Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε πως η πρώτη αντίδραση της κόρης της ήταν η αμφισβήτηση, κάτι που όπως σχολιάστηκε και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» είναι αναμενόμενο σε αυτή την ηλικία, όπου τα social media αποτελούν βασικό μέσο κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας. Παράλληλα, τόνισε ότι προσπαθεί να ανοίγει διάλογο με τα παιδιά της, δίνοντάς τους πληροφορίες και επιχειρήματα, χωρίς όμως να επιβάλλει απόψεις.

Η συζήτηση στο πλατό κινήθηκε γύρω από το πώς μπορούν οι γονείς να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία και την εμπιστοσύνη. Ο ειδικός επεσήμανε τη σημασία της οριοθέτησης, αλλά και της κατανόησης των αναγκών των εφήβων, υπογραμμίζοντας ότι η απόλυτη απαγόρευση χωρίς εξήγηση μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top