Ιταλία: «Έσβησε» ο 2χρονος που του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά

Έφυγε από τη ζωή ο Ντομένικο, το 2χρονο αγοράκι, στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο της Νάπολης στην Ιταλία.

Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών, με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα απέτυχαν, εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων παιδιού.

Το αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς πριν από δύο μήνες, κατά την οποία έγινε ένα τραγικό λάθος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εισαγγελικής έρευνας. Η προς μεταμόσχευση καρδιά μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο, αντί για κανονικό πάγο, με αποτέλεσμα το μόσχευμα να καταστραφεί.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, το μόσχευμα έφτασε στη Νάπολη «κατεστραμμένο από κρυοπαγήματα», έπειτα από διαδρομή άνω των 800 χιλιομέτρων από το Μπολτσάνο, μέσα σε ακατάλληλο δοχείο και χωρίς θερμόμετρο που να επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.

Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, οι γιατροί αποφάσισαν να μην ακυρώσουν τη μεταμόσχευση, διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή.

Νέο μόσχευμα βρέθηκε, αλλά η κατάσταση του αγοριού δεν ήταν συμβατή με νέα μεταμόσχευση, σύμφωνα με τους γιατρούς που ειδικεύονται στην μεταμόσχευση καρδιάς σε παιδιά.

Το αγοράκι είχε τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα. Η κατάσταση του ήταν πολύ κρίσιμη καθώς υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση, ενώ ήδη δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι έχουν παυθεί προσωρινά. Συνολικά έξι γιατροί έχουν τεθεί υπό επίσημη διερεύνηση για ενδεχόμενες ευθύνες.