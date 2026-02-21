Ιταλία: «Έσβησε» ο 2χρονος που του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά

Βρισκόταν σε κώμα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση μετά το ιατρικό λάθος

Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ
Στον Ντομένικο μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά- Συγκλονίζει η μητέρα του/ ρεπορτάζ Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star 20/2/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 2χρονος Ντομένικο απεβίωσε μετά από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στη Νάπολη.
  • Η καρδιά μεταφέρθηκε σε ακατάλληλο δοχείο, με αποτέλεσμα να υποστεί κρυοπαγήματα.
  • Η ιατρική ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταμόσχευση, αν και η καρδιά του παιδιού είχε ήδη αφαιρεθεί.
  • Η κατάσταση του παιδιού ήταν κρίσιμη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ, και δεν ήταν συμβατή με νέα μεταμόσχευση.
  • Διεξάγεται εισαγγελική έρευνα και έχουν παυθεί δύο γιατροί του νοσοκομείου για ενδεχόμενες ευθύνες.

Έφυγε από τη ζωή ο Ντομένικο, το 2χρονο αγοράκι, στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο της Νάπολης στην Ιταλία. 

Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών, με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα απέτυχαν, εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων παιδιού. 

Στον Ντομένικο μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά- Συγκλονίζει η μητέρα του

Το αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς πριν από δύο μήνες, κατά την οποία έγινε ένα τραγικό λάθος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εισαγγελικής έρευνας. Η προς μεταμόσχευση καρδιά μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο, αντί για κανονικό πάγο, με αποτέλεσμα το μόσχευμα να καταστραφεί.

Ο μικρός Ντομένικο με τη μητέρα του/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ο μικρός Ντομένικο με τη μητέρα του/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, το μόσχευμα έφτασε στη Νάπολη «κατεστραμμένο από κρυοπαγήματα», έπειτα από διαδρομή άνω των 800 χιλιομέτρων από το Μπολτσάνο, μέσα σε ακατάλληλο δοχείο και χωρίς θερμόμετρο που να επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.

Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, οι γιατροί αποφάσισαν να μην ακυρώσουν τη μεταμόσχευση, διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή. 

Νέο μόσχευμα βρέθηκε, αλλά η κατάσταση του αγοριού δεν ήταν συμβατή με νέα μεταμόσχευση, σύμφωνα με τους γιατρούς που ειδικεύονται στην μεταμόσχευση καρδιάς σε παιδιά.

Ο μικρός Ντομένικο με τη μητέρα του/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ο μικρός Ντομένικο με τη μητέρα του/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το αγοράκι είχε τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα. Η κατάσταση του ήταν πολύ κρίσιμη καθώς υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ. 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση, ενώ ήδη  δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι έχουν παυθεί προσωρινά. Συνολικά έξι γιατροί έχουν τεθεί υπό επίσημη διερεύνηση για ενδεχόμενες ευθύνες. 

