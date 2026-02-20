Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!

Τι προτρέπει ο παρουσιαστής να κάνει ο κόσμος;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση μέσω του Star, παρουσιάζοντας το τηλεπαιχνίδι Lingo.
  • Η ανακοίνωση της συνεργασίας του με το Star επιβεβαιώθηκε από το Breakfast@Star και επίσημα από το κανάλι.
  • Ο Μουτσινάς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του μέσω Instagram, δημοσιεύοντας το trailer του Lingo.
  • Το Lingo είναι ένα γρήγορο, εθιστικό παιχνίδι λέξεων που θα προβάλλεται στην Ελλάδα, με δυνατότητα μεγάλων χρηματικών επάθλων.
  • Το παιχνίδι απευθύνεται σε οικογένειες και προσφέρει διασκέδαση και ένταση, με ομάδες να αναμετρώνται για τη νίκη.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής, ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα του Star.

Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!

Ο αγαπημένος παρουσιαστής θα παρουσιάσει το τηλεπαιχνίδι Lingo, με την είδηση να επιβεβαιώνεται αρχικά μέσα από το Breakfast@Star και στη συνέχεια με επίσημη ανακοίνωση του καναλιού.

Ο Νίκος Μουτσινάς με τη Μαρία Σολωμού στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο

Ο Νίκος Μουτσινάς με τη Μαρία Σολωμού στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη για την επιστροφή του στην τηλεόραση, ο ηθοποιός και παρουσιαστής έκανε μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για αυτό το νέο του αυτό επαγγελματικό βήμα.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μουτσινάς που αυτήν την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς, ανέβασε στο προφίλ του το trailer του τηλεπαιχνιδιού και σημείωσε: «Let's play Lingo - Σας περιμένω».

Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Star

Το Star ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Μουτσινά. Ο κορυφαίος παρουσιαστής επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου LINGO.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την υψηλή αισθητική και την ψυχαγωγική εμπειρία του Star με το εκρηκτικό ταλέντο και τον αυτοσχεδιασμό του Νίκου Μουτσινά. Το LINGO, το πιο γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, βρίσκει στον Νίκο τον ιδανικό οικοδεσπότη: έναν άνθρωπο που επικοινωνεί άμεσα με το κοινό και ξέρει να μετατρέπει κάθε λεπτό σε μοναδική εμπειρία διασκέδασης.

Στο LINGO, κάθε λέξη μετράει και κάθε λέξη κερδίζει. Με τον Νίκο Μουτσινά στην παρουσίαση, το παιχνίδι αποκτά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό και ετοιμάζεται να γίνει η νέα αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από την οθόνη του Star!

Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!
Κάθε λέξη μετράει - Κάθε λέξη πληρώνει!
Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το LINGO  είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ | LINGO | STAR | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
LINGO
 |
STAR
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ
