Τέμπη: Θρίλερ με τις εκταφές – Ακυρώνονται όλες με εντολή εισαγγελέα

Με παραγγελία της προς τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ζήτησε την ανάκληση των εκταφών για τις σορούς θυμάτων στο δυστύχημα των Τεμπών.

Eίχαν προηγηθεί πολλά εξώδικα από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Γιατί αντιδρούν οι συγγενείς; Ζητούν οι έλεγχοι DNA και οι ιστολογικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε ξένα εργαστήρια και πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι τα ελληνικά δεν μπορούν να διενεργήσουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναλύσεων που απαιτούνται.

Τι απαντά η Δικαιοσύνη; Ότι οι εξετάσεις θα γίνουν σε ελληνικά εργαστήρια και ελληνικά πανεπιστήμια.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να καταθέσουν Σούρλα, Μητσοτάκης, Ντογιάκος για το μπάζωμα

Την ίδια ώρα, παραμένουν ανοιχτά πολλά μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η δικογραφία για το λεγόμενο «μπάζωμα».

Το αίτημα της Ζ. Κωνσταντοπούλου για καταθέσεις πολιτικών και δικαστών

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε σήμερα να κληθούν να καταθέσουν η κα Σούρλα, πρώτη ανακρίτρια της υπόθεσης των Τεμπών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος για το αποκαλούμενο «μπάζωμα».

Παράλληλα, ζήτησε να αρθεί το απόρρητο των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπουργών, του Πρωθυπουργού, όλων των εμπλεκομένων, καθώς και αστυνομικών.