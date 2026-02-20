Τέμπη: Θρίλερ με τις εκταφές – Ακυρώνονται όλες με εντολή εισαγγελέα

Κωνσταντοπούλου: Να καταθέσουν Σούρλα, Μητσοτάκης, Ντογιάκος για το μπάζωμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 22:10 MasterChef: Το Mystery Box ανοίγει... σύνορα!
20.02.26 , 22:01 Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!
20.02.26 , 21:54 Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
20.02.26 , 21:43 Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
20.02.26 , 21:40 Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
20.02.26 , 21:33 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
20.02.26 , 21:30 Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο
20.02.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
20.02.26 , 20:57 Τέμπη: Θρίλερ με τις εκταφές – Ακυρώνονται όλες με εντολή εισαγγελέα
20.02.26 , 20:56 Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!
20.02.26 , 20:41 Μαγούλα: Η στιγμή που τσοπανόσκυλο επιτίθεται σε άνδρα
20.02.26 , 20:34 Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
20.02.26 , 20:17 Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα στην Αθήνα!
20.02.26 , 20:05 Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά
20.02.26 , 19:35 Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του καλλιτέχνη
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ακύρωσε τις εκταφές θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.
  • Συγγενείς θυμάτων ζητούν οι έλεγχοι DNA να γίνουν σε ξένα εργαστήρια, επικαλούμενοι ανεπάρκεια των ελληνικών.
  • Η Δικαιοσύνη επιμένει ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε ελληνικά εργαστήρια και πανεπιστήμια.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά καταθέσεις από τον Πρωθυπουργό και άλλους εμπλεκόμενους για το θέμα του 'μπάζωματος'.
  • Απαιτείται άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπουργών και άλλων εμπλεκομένων.

Με παραγγελία της προς τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ζήτησε την ανάκληση των εκταφών για τις σορούς θυμάτων στο δυστύχημα των Τεμπών.   

Τέμπη: Το Σάββατο ξεκινούν οι εκταφές σορών θυμάτων

Eίχαν προηγηθεί πολλά εξώδικα από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Γιατί αντιδρούν οι συγγενείς; Ζητούν οι έλεγχοι DNA και οι ιστολογικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε ξένα εργαστήρια και πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι τα ελληνικά δεν μπορούν να διενεργήσουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναλύσεων που απαιτούνται.

Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας

Τι απαντά η Δικαιοσύνη; Ότι οι εξετάσεις θα γίνουν σε ελληνικά εργαστήρια και ελληνικά πανεπιστήμια.

 Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να καταθέσουν Σούρλα, Μητσοτάκης, Ντογιάκος για το μπάζωμα

Την ίδια ώρα, παραμένουν ανοιχτά πολλά μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η δικογραφία για το λεγόμενο «μπάζωμα».

Το αίτημα της Ζ. Κωνσταντοπούλου για καταθέσεις πολιτικών και δικαστών

Το αίτημα της Ζ. Κωνσταντοπούλου για καταθέσεις πολιτικών και δικαστών 

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε σήμερα να κληθούν να καταθέσουν η κα Σούρλα, πρώτη ανακρίτρια της υπόθεσης των Τεμπών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος για το αποκαλούμενο «μπάζωμα». 

«Κακός χαμός» στη Βουλή με καβγά Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου!

Παράλληλα, ζήτησε να αρθεί το απόρρητο των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπουργών, του Πρωθυπουργού, όλων των εμπλεκομένων, καθώς και αστυνομικών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top