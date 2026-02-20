Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα στην Αθήνα!

Δέντρο έπεσε μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 22:10 MasterChef: Το Mystery Box ανοίγει... σύνορα!
20.02.26 , 22:01 Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!
20.02.26 , 21:54 Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
20.02.26 , 21:43 Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
20.02.26 , 21:40 Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
20.02.26 , 21:33 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
20.02.26 , 21:30 Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο
20.02.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
20.02.26 , 20:57 Τέμπη: Θρίλερ με τις εκταφές – Ακυρώνονται όλες με εντολή εισαγγελέα
20.02.26 , 20:56 Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!
20.02.26 , 20:41 Μαγούλα: Η στιγμή που τσοπανόσκυλο επιτίθεται σε άνδρα
20.02.26 , 20:34 Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
20.02.26 , 20:17 Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα στην Αθήνα!
20.02.26 , 20:05 Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά
20.02.26 , 19:35 Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του καλλιτέχνη
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Σαραντάκος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δυνατοί νοτιάδες προκάλεσαν πτώσεις δένδρων στην Αττική, με σημαντικά προβλήματα.
  • Στο Μαρούσι, μεγάλο πεύκο έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο χωρίς τραυματισμούς.
  • Δένδρο έπεσε στην οδό Κοδριγκτώνος στην Κυψέλη, κοντά σε πολυσύχναστο σημείο, χωρίς θύματα.
  • Πτώσεις δένδρων σημειώθηκαν και στο Μοσχάτο, κοντά στην παραλιακή οδό.
  • Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ανέμους 4-8 μποφόρ στην περιοχή.

Οι δυνατοί νοτιάδες προκάλεσαν προβλήματα και στην Αττική, καθώς σε διάφορα σημεία σημειώθηκαν πτώσεις δένδρων. 

Πεσμένο δέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους στην Αθήνα

Πεσμένο δέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους στην Αθήνα  

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν από το πρωί στο λεκανοπέδιο δημιούργησαν διάφορα προβλήματα, με δένδρα να ξεριζώνονται και να πέφτουν ακόμη και σε αυτοκίνητα.

Το ρεπορτάζ του Γ. Σαραντακου εν μέσω καταρρακτώδους βροχής

Το ρεπορτάζ του Γ. Σαραντακου εν μέσω καταρρακτώδους βροχής  

Κακοκαιρία: Ζημιές Από Τους Θυελλώδεις Ανέμους

Στο Μαρούσι, ένα μεγάλο πεύκο κατέληξε στον ουρανό ενός παρκαρισμένου ΙΧ, ενώ ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κανένας πολίτης. Πυροσβέστες έσπευσαν και απομάκρυναν τον κορμό. 

Δέντρο σε είσοδο πολυκατοικίας

Δέντρο σε είσοδο πολυκατοικίας

Δένδρο όμως έπεσε και στην οδό Κοδριγκτώνος, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολυσύχναστο σημείο στην Κυψέλη, λίγο πιο κάτω από τα δικαστήρια, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι περίοικοι είπαν στον δημοσιογράφο του Star ότι γλίτωσαν από θαύμα, καθώς το δένδρο έπεσε μπροστά στην είσοδο μας πολυκατοικίας. 

Δένδρο έπεσε και στο Μοσχάτο, κοντά στην παραλιακή οδό.

Η μετεωρολογική πρόγνωση για τους ανέμους 

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά

Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΣΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ
 |
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top