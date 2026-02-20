Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα στην Αθήνα!

Οι δυνατοί νοτιάδες προκάλεσαν προβλήματα και στην Αττική, καθώς σε διάφορα σημεία σημειώθηκαν πτώσεις δένδρων.

Πεσμένο δέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους στην Αθήνα

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν από το πρωί στο λεκανοπέδιο δημιούργησαν διάφορα προβλήματα, με δένδρα να ξεριζώνονται και να πέφτουν ακόμη και σε αυτοκίνητα.

Το ρεπορτάζ του Γ. Σαραντακου εν μέσω καταρρακτώδους βροχής

Στο Μαρούσι, ένα μεγάλο πεύκο κατέληξε στον ουρανό ενός παρκαρισμένου ΙΧ, ενώ ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κανένας πολίτης. Πυροσβέστες έσπευσαν και απομάκρυναν τον κορμό.

Δέντρο σε είσοδο πολυκατοικίας

Δένδρο όμως έπεσε και στην οδό Κοδριγκτώνος, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολυσύχναστο σημείο στην Κυψέλη, λίγο πιο κάτω από τα δικαστήρια, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι περίοικοι είπαν στον δημοσιογράφο του Star ότι γλίτωσαν από θαύμα, καθώς το δένδρο έπεσε μπροστά στην είσοδο μας πολυκατοικίας.

Δένδρο έπεσε και στο Μοσχάτο, κοντά στην παραλιακή οδό.

Η μετεωρολογική πρόγνωση για τους ανέμους

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



