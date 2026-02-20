Μαγούλα: Η στιγμή που τσοπανόσκυλο επιτίθεται σε άνδρα

«Αν με είχε δαγκώσει στον λαιμό, θα ήμουν νεκρός», λέει στο Star

STAR.GR
Ελλαδα
Τι είπε το θύμα της επίθεσης για το περιστατικό / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση τσοπανόσκυλου στη Μαγούλα.
  • Η επίθεση ξεκίνησε όταν ο άνδρας σταμάτησε το αυτοκίνητό του για να περάσει βοσκός με το κοπάδι του.
  • Ο σκύλος δάγκωσε το αυτοκίνητο και στη συνέχεια επιτέθηκε στον άνδρα, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Ο άνδρας κατάφερε να απωθήσει το ζώο μέχρι να επέμβει ο βοσκός.
  • Τα σημάδια από τα δαγκώματα παραμένουν εμφανή λίγες μέρες μετά την επίθεση.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας άνδρας μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από τσοπανόσκυλο στην περιοχή της Μαγούλας. Το θύμα περιέγραψε αποκλειστικά τις στιγμές τρόμου που έζησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.  

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν όταν σταμάτησε με το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο για να περάσει βοσκός με το κοπάδι του και τον σκύλο. Ξαφνικά, το ζώο στράφηκε προς το όχημα και άρχισε να το δαγκώνει. Όταν ο άνδρας ζήτησε από τον βοσκό να ελέγξει τη ζημιά, εκείνος απομακρύνθηκε από το σημείο. 

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο σκύλος επιτέθηκε στον άνδρα. Όπως περιέγραψε το θύμα, το ζώο προσπάθησε αρχικά να τον δαγκώσει στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο σκύλος τον δάγκωνε σε όλο το σώμα, προκαλώντας του τραύματα σε χέρια, πόδια και στήθος, ενώ τα ρούχα του σκίστηκαν και γέμισαν αίματα. 

Μαγούλα: Η στιγμή που τσοπανόσκυλο επιτίθεται σε άνδρα

«Αν με είχε δαγκώσει στον λαιμό, θα ήμουν νεκρός», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή. Παρά τον πανικό και τον πόνο, το θύμα βρήκε τη δύναμη να απωθήσει το ζώο και να το ακινητοποιήσει προσωρινά, μέχρι να επέμβει ο βοσκός και να το συγκρατήσει. 

Η επίθεση διήρκεσε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, όμως ήταν αρκετά για να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Επίθεση τσοπανόσκυλου

Επίθεση τσοπανόσκυλου σε άνδρα στη Μαγούλα - Τι λέει το θύμα 

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τα σημάδια από τα δαγκώματα να παραμένουν εμφανή λίγες μέρες μετά την επίθεση. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
