Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!

Η performer ξεσηκώνει το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία

Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Στικούδη παρουσίασε ένα viral act στο Bodega, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαμώνες.
  • Το act της περιλάμβανε χορογραφία και αισθησιασμό, με τίτλο «Fast and Furious» στα social media.
  • Η performer συνδυάζει έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο με εκρηκτική σκηνική παρουσία.
  • Το σχήμα με Κυριάκο Κυανό, Σοφία Δανέζη και Κωνσταντίνο Νάζη θα εμφανίζεται κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
  • Η πρεμιέρα του σχήματος αναμένεται να γίνει talk of the town.

Η Κατερίνα Στικούδη, θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο της στα social media, ένα «καυτό» act από την έναρξη των νυχτερινών της εμφανίσεων στο Bodega, την περασμένη Παρασκευή, όπου προκάλεσαν το αδιαχώρητο κόσμου, με τον Κυριάκο Κυανό, τη Σοφία Δανέζη και τον Κωνσταντίνο Νάζη, και τα social media της, «τερμάτισαν» τα γκάζια τους!

Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!

Τόσο στην πίστα του hot spot του Περιστερίου, όσο και στους θαμώνες του, αλλά και στους διαδικτυακούς της φίλους, προκλήθηκε, φρενίτιδα,  με το εντυπωσιακό «ανθρώπινο όχημα» της.

Η εκρηκτική performer, στο απόλυτο one woman show της, ανεβάζει στροφές και παρασύρει το κοινό σε ένα φρενήρες μουσικοχορευτικό ταξίδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και αισθησιασμό.

Μαζί με τις χορεύτριές της, δημιουργούν επί σκηνής ένα πρωτότυπο «ανθρώπινο όχημα» που κόβει την ανάσα, συνδυάζοντας άρτια χορογραφία, δυναμισμό και υψηλή σκηνική αισθητική. Το concept, εμπνευσμένο από ταχύτητα και αδρεναλίνη, απογειώθηκε όταν η ίδια ανέβασε το σχετικό στιγμιότυπο στα social media με τον τίτλο «Fast and Furious», συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, likes και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Στικούδη

Η Κατερίνα Στικούδη αποδεικνύει πως είναι μια πραγματική ερμηνεύτρια-χαμαιλέων. Μπορεί να υπηρετεί το έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο με την ίδια άνεση και ερμηνευτική ευαισθησία -όπως έκανε και στην πρόσφατη ανατρεπτική μουσική εμφάνισή της στην ΕΡΤ- και την ίδια στιγμή να μεταμορφώνεται στην απόλυτα sexy diva on stage, που εξιτάρει τον ρυθμό και ξεσηκώνει το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία.

Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!

Από την πρεμιέρα του Bodega, έγινε ξεκάθαρο πως το φετινό σχήμα, με Κυριάκο Κυανό, Κατερίνα Στικούδη, Σοφία Δανέζη, Κωνσταντίνο Νάζη και πολλούς ταλαντούχους νέους ερμηνευτές, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο,  θα αποτελέσει talk of the town. 

Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!

Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!

